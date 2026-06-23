НОВА ДВОЙКА! След като Стайко Стайков я ИЗГОНИЛ: Нена Върбанова се хвана с Миро Дзвера https://hotarena.net/laifstail/nova-dvoyka-sled-kato-stayko-staykov-ya-izgonil-nena-varbanova-se-hvana-s-miro-dzvera HotArena.net

Милионерският наследник Стайко Стайков и печално известният като Миро Дзвера - Мирослав Соколов, са баджанаци, научи ексклузивно HotArena. Кръговете около сина на алкохолния бос Миню Стайков шушукат, че изкусителната инфлуенсърка Нена Върбанова и Стайко са се разделили, а тя е долетяла в леглото на Соколов.

Инициатор на раздялата е бил именно Стайко, който буквално я изгонил, вероятно заради похотливия й характер, шушукат в светските среди. Той дълго време беше официално сгоден за Марта, дъщерята на кримибоса Румен Нарциса, от която има дете, но слуховете за постоянни скандали и ревност ги разделиха.

В последствие неколкократно бе забелязван с напористата инфлуенсърка из столични заведения, но връзката им така и не бе обявена официално.

Неотдавна милионерският син я бе заведе на кратка почивка в Гърция, откъдето Нена побърза да публикува кадри от ферарито му, показвайки в няколко кадъра татуираните му ръце, окичени с луксозни часовници.

Не е изключено и именно недискретното й поведение да е подразнило Стайко и това да е причина за раздялата... Жадната за слава инфлуенсърка пък бързо се ориентирала към следващия.

Трансферът на Нена именно при Миро също не бил случаен. Свикнала с лукса и позлатените курорти, за нея било важно да се появява с автомобили за стотици хиляди и да позира на снимки с марки часовници. От друга страна, Миро просто търсел легитимация – след скандалните му схеми и разследвания хората започнали осезаемо да го избягват, а една млада инфлуенсърка до него би върнала част от блясъка.

Припомняме, че скандалният бизнесмен отдавна е с печална слава. Името му неведнъж е свързвано със схеми за застрахователни измами, при които автомобили с идентични характеристики се регистрират с подправени документи, след което изчезват безследно. Според разследвания по случая, изплатените застрахователни обезщетения впоследствие са били разпределяни между участниците в схемата, включително и корумпирани служители на реда.

През 2025 г. дори тръгва да се движи с брониран Mercedes S 600 L B7 и телохранители – автомобил, способен да издържа обстрел и гранати. Още тогава се заговори, че явно Миро Дзвера сериозно трепери за живота си.