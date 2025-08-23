Новата на Карлос Насар проговори: ГОЛЯМ ИНАТ СЪМ!

Голям инат се оказа новото гадже на олимпийския шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Това си признава самата Александра Костадинова, която е бивша капитанка на женския волейболен отбор на ЦСКА. Двамата все още не са потвърдили официално връзката си, но „България Днес“ твърди, че са заедно отскоро. Преди това Карлос заряза гимнастичката Магдалина Миневска.

„Харесвам в себе си това, че съм изключително инатлива. Вбесяват ме много неща, най-вече човек без амбиции. Не бих простила предателството“, споделя Александра в подкаст на „Спортал“.

С Насар се запознават покрай любовта им към ЦСКА. Щангистът е част от агитката на „червените“, като е посетил и мач на бъдещата си изгора в залата.

„Хора, рискувайте, живейте! Във всеки един момент грабете с пълни шепи от живота. Обожавам цялата агитка на ЦСКА“, казва още Александра.

Избраницата на шампиона това лято направи своя първи трансфер в чужбина. Тя ще играе за руския клуб „Амурски тигрици“ (Хабаровск).

„Въобще не ми пречи, че ме определят като най-красивата българска волейболистка. За мен е много хубаво, че получавам такива комплименти. През целия сезон се лишавам от много неща, докато моите приятели са някъде навън“, казва Костадинова.

Признава, че сутрин след събуждане първо пие кафе. Обича да хапва авокадо, а от вредните храни - бургер. Любимият ѝ филм е „Хубава жена“, а любимата книга - „Да прецакаш дявола“ от Наполеон Хил.