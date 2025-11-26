Нови приоритети: Николета Лозанова вече не ходи по дискотеки

Най-обсъжданата провокативна моделка и инфлуенсър Николета Лозанова споделя, че когато излиза някъде с приятели, това си е цяло събитие. На такъв етап от живота си е, че глъчката по ресторантите и шумната музика по дискотеките не й допадат. Ако мъжът й, вратарят Ники Михайлов, я изкара от дома им, за да се видят с приятели, си е рядко срещано „явление“. Рождените й дни са винаги елегантно прекарани на някое красиво и уютно място. Така ще бъде и тази година.

Събитията около Николета през последните години променят живота й коренно. Откакто красивата брюнетка е щастлива майка на две прекрасни деца — порасналата Никол от първия й мъж - футболиста Валери Божинов и малкото съкровище Борислава, от Николай Михайлов, Николета е на първо място майка зад кадър и след това модел пред камерата. Борислава е едва на 18 месеца, но е чакана много повече. Кръстена е на бащата на Ники - легендарния вратар на „Левски" и националния отбор и бивш шеф на БФС Борислав Михайлов. Жената-гуру си я пожелава още през 2021 г. Сбъдвайки и тази си мечта, ежедневието й влиза в нови премени.

Ни Ло прави стилистичен завой в модата, като познатата досега моделка, носеща тежък грим, екстеншъни и силно провокативни тоалети, вече демонстрира стил и класа на сериозна дама. Тя почти не се гримира и облича красиви рокли с флорални акценти.

Любовната й история с Ники започва още в тийнейджърските им години. Михайлов е млада надежда на „Левски“ на 18, а тя едва на 17. Любовта им преминава през бурни мигове, раздели и повторни срещи, но без скандали. Двамата признават, че са били млади и луди, но днес са разумни и живеят в пълен баланс. Този втори шанс за любов и семейство е научил Николета на благодарност към партньора, към децата и към живота като цяло. Признава си, че живее втори живот и това не е просто образност.

Модел, инфлуенсър и лице на кориците, тя преживява моменти, които малцина могат да си представят. Най-голямото изпитание идва с раждането на втората й дъщеря Борислава. Николета го описва като прераждане. „Няма да забравя думите на моята докторка: „Трябва дал си щастлива, защото живееш втори живот“, разказва тя пред списание ЕVА. Самото раждане е било опасно.

Голям кръвоизлив и шест часа под пълна упойка.

В тези критични минути партньорът й Ники Михайлов е бил пред операционната, изпълнен с тревога. „Не бих искала да съм на негово място в такъв момент. Важното е, че всичко е зад гърба ни и преодоляхме най-трудния момент в живота ни“, казва още тя. Днес всеки път, в който погледне към Борислава, Николета е категорична, че всяка секунда болка си е заслужавала. Зачеването на малката принцеса също не е било лесно. Двамата с Ники опитват да имат бебе в продължение на две години, но без резултат. Изследванията не показват проблем, но Николета се подлага на инвитро процедури. Първите опити не успяват, а коментарите на лекарите понякога звучат студено: „Ще опитаме пак, какво толкова“. Съвет на близки ги отвежда до клиника в Истанбул. Там се оказва, че след първото раждане има гинекологичен проблем, който е пречел на задържането на плода. Операцията е успешна, а първият опит след възстановяването довежда до положителен резултат. Николета подчертава, че вторият шанс води до пълен катарзис за нея.