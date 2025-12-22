Едва на 8 години: И щерката на Владо Николов стана волейболистка!

По стъпките на татко си Владимир, майка си Мая и на батковците си Александър, Симеон и Филип е тръгнала щерката на волейболната легенда Дария Николова. Едва 8-годишна, тя вече се захвана сериозно с волейбол, научи „България Днес". Малката спортистка е наследила таланта на фамилията си и мнозина специалисти вече й предричат големи успехи на игрището.

Тя облече екипа на „Левски" (София), където президент е именно баща й Владо. Дария хвана волейболната топка и вече всеки ден тренира с нея, надявайки се да достигне успехите по-големите си братя Алекс и Мони, които станаха световни вицешампиони тази година. Баткото Александър, вече голяма звезда в Италия, казва за нея: „Дария ще стане перфектна волейболистка! Сигурен съм, че един ден ще играе за националния отбор на България и ще бъде звезда!", убеден е най-големият от децата на Владо и Мая. Щастливият татко също не крие, че щерка му е голямата му слабост.

„С Дария съм правил неща, които с момчетата не съм. Ако с тях "Не" значи „Не“, то с нея невинаги е точно така", споделя Николов.

Той и съпругата му Мая се запознават на 16 г. и още тогава любовта им пламва. Когато са 18-годишни, вече излизат заедно на квартира. Първият им брачен танц е на песента „Винаги“ на Джон Бон Джоуви.

"С четири е четири пъти повече любов", категоричен е Владо. И двамата са благодарни на бабите, с помощта на които успяват да намират време за себе си. Признават, че имат своя живот и извън децата. По времето, когато в бил активен и успешен спортист, в битов план Владо не е имал никакви ангажименти

„Дори не знаех къде се плащат токът, водата. Когато имахме две деца, Мая гледаше и мен включително", шегува се Владимир, който неотдавна издаде автобиографията си „Високо“.

„Не бих заменила за никакви пари уникалните моменти от Филипините. Да видиш синовете си да успяват е неизмеримо щастлив момент за всяка майка. Дали ще свири пиано пред 300 души, или ще го гледа цялата страна, винаги е повод за гордост за майката", казва Мая Николова.