Тризначките Вяра и Надежда искат помощ от Тръмп! (Имали US гражданство)

Тризначките Вяра и Надежда (без Любов) искат помощ от Доналд Тръмп, за да ги спаси от живота на бездомници в британската столица Лондон.

Сестрите пуснаха видео в навечерието на Коледа, в което се обръщат към президента на САЩ и настояват да обърне внимание на проблемите им, тъй като по техни думи имат американско гражданство.

„Молим Доналд Тръмп да ни помогне, защото ние сме американски граждани. От 6 години живеем на улицата и се сблъскваме с агресия. Сравняват ни с индийците, а ние нямаме нищо общо с тях", казват Вяра и Надежда. И добавят: "Тази държава - Великобритания, е в окаяно състояние. Много Ви молим да ни помогнете".

Видеото бързо натрупа популярност в социалните мрежи, но не е ясно дали е достигнало до Тръмп и администрацията му, пише "България Днес".

Легендарните едно време сестри, които спечелиха голямата награда от 200 000 лева в „Биг брадър“, сега просят в Лондон и спят където намерят по улиците на британската столица. Двете се бяха загубили месеци наред, но най-колоритната от тях Надежда, напомни за незавидната им орисия през лятото т.г. Изгрялата преди години на корица на „Плейбой" тризначка публикува видео в социалните мрежи как проси на улицата и моли за пари минувачи, никой от които не хвърля и пени на нашенката. Докато показва как върви животът в столицата на Англия, Надежда говори пред камерата в неподражаемия си стил на смесен българо-английски език, оплаквайки злочестата си съдба.

За разлика от тях третата сестра - Любов, живее нормално и има покрив над главата cи.

От години се твърди, че между Любов и близначките й царят напрежение и омраза. Причината за това е, че докато първата живее в уют с мъж, дете и стабилно финансово положение, сестрите й тънат в мизерия, като често няма какво да ядат и къде да спят, Според Любов между тях всичко е наред.

Вяра и Надежда признават, че често нощуват върху кашони или в палатка, а храна намират благодарение на милостиня. „Нямаме постоянен адрес, заради това никой не ни дава работа. Живеем от милостта на хората", споделя Вяра.

"Англия не помага, няма кой да ни подаде ръка", добавя Надежда.

Любов остава категорична: „Ние сме сестри. Не сме скарани. Не желая хората да ни настройват една срещу друга".