Бактерията, заразила Моника Валериева, убива 35 хиляди души годишно! Моделката пише книга

Плеймейтката и еротичен модел Моника Валериева е била на крачка от смъртта. Бактерия едва не я е убила. Това сподели самата тя и разказа, че последните пет месеца са преминали в тежка агония за нея.

Моделката предупреждава, че ce е борила с тежка инфекция и вътрешноболничните бактерии отнемат живота на милиони хора по света. С публикацията си Валериева не търси сензация, а иска да предпази други от подобен ужас. Тя апелира хората внимателно да обмислят дали да се подлагат на процедури, които не са жизненоважни, и винаги да търсят повече информация и изследвания.

Моника признава, че борбата е била изтощителна за нея физически, психически и емоционално, пипе "България Днес".

„Най-сетне съм добре. Живея втори живот и вече се връщам в нормалността", отговори тя на въпроси на фенове в инстаграм и разказа за началото.

Преди почти 8 години се подложила на първата си интервенция за поставяне на гел в седалището. Течен филър, който се поставя с канюла, подмускулно, така че да придаде желания обем. В края на август 2025-а обаче почувствала „нещо като топче на нетипично място".

Месеци наред моделката уж се лекувала, но не и от това, което трябва, за да стане отново на краката си.

След 4 месеца „безпредметно" лечение Моника Валериева срещнала лекар, който предложил „отново да се вземе микробиология и да се изследва в още лаборатории". Така установили причините за ужаса, през който преминава заразила се с бактерия в болницата. ,,Сега се надявам никога повече да не ми се случва това", казва Моника.

Годината за нея завършва с надежда, че ще приключи и дългото медикаментозно лечение. Макар да нарича преживяното "ужас“, тя вижда и уроците, които е получила и смята да ги опише в книга.