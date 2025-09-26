Новият треньор на ЦСКА: Предупредил съм дъщеря ми да стои далеч от футболисти!

Новият треньор на ЦСКА Христо Янев пристига с красива стюардеса в Борисовата градина. Един от любимците на феновете се завръща при „червените“, а плътно до него е половинката му Даяна Владимирова (На снимката горе).

Двамата са заедно отдълги години и имат дъщеричка, която вече е ученичка. Даяна е една от най-добрите стюардеси у нас и неслучайно работи на правителствения самолет.

През миналата година жената на треньора на ЦСКА участва в спасяването на българите от войната в Ливан.

Тогава Даяна е ръководител на кабинния екипаж на правителствения самолет, който докара 169 души благополучно у нас. Двата полета до Бейрут криеха големи опасности, тъй като в небето над ливанската столица има засилел военен трафик. Заради това правителственият „Еърбъс“ е принуден да лети на далеч по-ниска височина. „Авиоотряд 28“ се справя перфектно със задачата си и максимално бързо се измъква от размирната страна. За успешно изпълнената мисия Даяна Владимирова и екипажът на правителствения самолет бяха наградени лично от служебния премиер Димитър Главчев.

Даяна и Христо са заедно от повече от 10 години, а дъщеря им Ема е ученичка в пети клас. Преди време Янев заяви, че е предупредил щерка си да се пази от футболисти.

„Сега съм я предупредил, че с по-големите батковци не трябва да общува. Като стане на 25 г., ще преговаряме отново - каза с усмивка в интервю Янев. - Казал съм й никакъв допир с футболисти. На нас, футболистите, ни няма нищо, ние сме страхотни. Но когато става дума за моята дъщеря, да си намери някакъв компютърен специалист, космонавт, ако ще, но в никакъв случай футболист. На мач? Може да идва да гледа само мои мачове, евентуално, и то в специална кабинка.“

Футболният треньор заслужава похвали за своите благородни постъпки. Янев е основател на сдружение, което се бори в София да бъде изграден терапевтичен център за деца с късно проговаряне, аутизъм и емоционално-поведенчески проблеми в развитието. Като част от кампанията „Всяко дете заслужава“ треньорът изкачи прочутия Връх Монблан (4809 м) с благотворителна цел. Освен това той влиза и в ролята на писател, като има издаден криминален роман.