Ново психарско риалити докарва до истерия ергенки и популярни лица

Ново психарско риалити докарва до истерия ергенки и популярни лица
Риалити форматите минават на тъмната страна. Онлайн шоуто „Бърлогата“ влиза директно в зоната на психо трилъра и хоръра, като обещава не просто интриги, а чиста проба напрежение, страх и срив на нервите – както за участниците, така и за зрителите, пише Intrigi.bg.

Зловеща атмосфера, мистерия, усещане за постоянна заплаха и психологически натиск ще превърнат „Бърлогата“ в риалити, което няма нищо общо с познатите формули. Тук няма комфорт, няма сигурност и няма място за слаби нерви. Всеки епизод ще е тест за инстинкта за оцеляване, доверието и способността да манипулираш… преди да бъдеш манипулиран.

Самите създатели описват формата като „психо-социално онлайн риалити – игра на доверие, стратегия и оцеляване, която може да те издигне… или да те смаже“. И това далеч не звучи като празна закана.

Общо 17 души влизат в „Бърлогата“, сред които добре познати риалити лица и внимателно подбрани непознати участници. В социалните мрежи вече се завъртат имената на Мартина, Любомира и Ева от „Ергенът“, както и Тоби от „Hell’s Kitchen“ – комбинация, която сама по себе си обещава експлозии от емоции и напрежение.

Залогът също не е за подценяване – скрито съкровище на стойност 16 000 лева. Всеки участник ще има своя тайна роля, а правилните ходове могат да го изведат до финала… или да го изкарат от играта по най-болезнения начин.

Водещи на онлайн риалитито са Славия Иванова и Асен Кукушев, а зад продукцията стои „Ден продакшънс“. Креативните създатели са Гуспата и Цецо Матев, който поема и режисурата – име, добре познато с участия в хитови формати като „Traitors: Игра на предатели“, „Фермата“, „Ергенът“ и „Островът на 100-те гривни“.

„Бърлогата“ обещава да е всичко друго, но не и безопасна територия. И ако досега риалитито беше игра, тук вече става въпрос за психическа война.

 

