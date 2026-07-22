Няма да повярвате какво направи Евгени Генчев в обществена тоалетна! Мрежата прегря!

Евгени Генчев, когото зрителите добре познават от втория сезон на „Ергенът“ и като победител в звездния отбор в „Кухнята на Ада“, прави своя кинодебют на големия екран.

Пианистът е едно от главните действащи лица в четвъртия игрален филм на режисьора Исидор Карадимов „Развод на кредит“. Официалната премиера е на 23 юли. Тогава в един от столичните молове Евгени Генчев ще мине по червения килим заедно с изпълнителите на останалите водещи роли – певицата Симона от последния сезон на „Като две капки вода“, фолк изпълнителката Лорена и Георги Елезов – син на режисьора Росен Елезов.

Снимането на представители на попфолка е запазена марка във филмите на режисьора Исидор Карадимов. Във „Фабрика за кокошки“ той повери главната роля на Борис Дали, а в „Майната ти, любов“ – на Лияна и Константин. Сега редом с популярните лица от този жанр и пианистът Евгени Генчев намери своето място в българското кино.

„Евгени влиза в образа на Филип, който на пръв поглед е идеалният нов мъж в живота на омъжената София, но всъщност е антигероят във филма – издаде за „Филтър“ Исидор Карадимов. – Той се хваща на бас, че ще успее да я съблазни и да развали брака й. Поканих Евгени за тази роля, защото носи естествена елегантност и харизма, а на мен ми беше интересно да покажа по-тъмната му и в същото време комедийна страна. Въпреки че това е кинодебютът му, при него нямаше притеснение. Справи се много добре и създаде един интересен образ.“

Режисьорът разкри и още нещо – в една от сцените Евгени Генчев се бие в тоалетна на ресторант. Въпреки че това е далеч от неговия музикантски натюрел, и с тази задача той се е справил отлично. Уви, във филма пианистът няма интимни любовни сцени, но пък в следващия може да му бъдат поверени.