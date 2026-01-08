Последни
OnlyFans скандалите на 2025-а, които закопаха известни дами от родния елит (СНИМКИ)

Не е тайна, че редица популярни родни дами имат профил в платформата Onlyfans, където радват свои фенове с платено еротично съдържание. „По правило“ то не е порнографско, но истината е, че повечето онлифенсърки предлагат и лични онлайн срещи с последователите си, които след заплащане на определена сума могат да получат и много повече от гола снимка.

И именно оттук се пораждат скандалите, които не липсваха и през изминалата 2025 г. Не една и две известни дами от родния елит лъснаха в платформата, като някои от тях – с доста неприлично съдържание, пише Mister.bg.

Анна-Шермин

Един от най-противоречивите и скандални случаи бе този с участничката в „Ергенът“ Анна-Шермин, която не спираше да проповядва морал в предаването, а в крайна сметка се оказа, че има неприлични видеа в OnlyFans. Шермин осъждаше професията на фолк певицата Киара, която щяла да излага Красимир, като се „кълчи по заведенията“, докато в същото време се оказа, че самата тя е показвала най-милото си в мрежата. Сочеше с пръст и Дениз Хайрула заради музикален клип на рапъра Криско, в който е била полугола, а в крайна сметка Шермин лъсна във видеа както майка я родила.

Дениз Хайрула

През изминалата 2025-а не клиповете с Криско обаче създадоха главоболия на Дениз, а именно съдържание, което сама е качвала в платформата OnlyFans. Скоро след финала на предаването „Ергенът: Любов в рая“ стана ясно, че избраникът й Виктор от романтичното риалити не одобрил въпросните видеа и ги сметнал за чисто порно. Това била и основната причина двамата да се разделят по думите му.

Венцислава Тафкова

2025-а бе белязана от гол скандал и за Мис България Венцислава Тафкова. Новоизлюпената певица лъсна в провокативно видео преди няколко месеца, за което се твърдеше, че е свалено именно от платената еротична платформа. В нето тя е полугола, по прозрачно дантелено бельо, а камерата палаво шари по тялото й.

Малко по-късно т.нар. порно скандал се оказа кьорфишек - видеото било тийзър от рекламна фотосесия за дамска модна марка. И не било „изтекло“ в еротичната платформа, а самата Венцислава си го публикувала в Инстаграм профила, без да подозира какво я чака. Самата тя отрече „новината“ и заяви, че дори няма акаунт в OnlyFans.

Андреа

Точно обратната ситуация пък се получи при колежката й Андреа. Видео на фолк певицата от OnlyFans канала й по „неведоми“ пътища изтече в Инстаграм профила й, следен от хиляди подрастващи. Сторито накара нейните последователи да се почувстват меко казано неловко, но пък едва ли са били особено изненадани – все пак следват Кралицата на скандала.

