Орлин Горанов на колене пред Софи Маринова (СНИМКИ)

Най-незабравимият момент от юбилейния концерт на Софи Маринова безспорно беше появата на Орлин Горанов.

По време на дуета им „Сватът е за двама“, той падна на колене пред Софи и й целуна ръка - жест, който разтърси цялата зала и предизвика бурни аплодисменти. Публиката дълго ще помни този миг на уважение и признание към легендата, която на 5 декември навърши 50 години.

Концертът, част от четирите обявени дати за юбилея на Софка, бе изпълнен с изненади емоции и приятелско присъствие на най-близките й колеги. Софи беше в прекрасно настроения и не пропусна да се пошегува със себе си:

„Ох, забравям да пея... Стоя и се наслаждавам на страхотния балет на оркестъра „Ку-ку бенд“ и разбира се, на вас - публиката . Залата избухна в смях и още по-голяма любов към изпълнителката, пише "България Днес".

Сред първите, които излязоха на сцената за дует беше Иван Динев-Устата. Той внесе много настроение и колорит, но истински трогна публиката с думте:

„Софи, ти не си певица. Ти си сърце, което пее. Пожелавам ти да пееш по-дълго и от Лили Иванова“.

Софи пя в дует и с Преслава - една от най-близките приятелки на Софи. Двете изпълниха два хита, вдигайки публиката на крака. Малко по-късно Преслава публикува и трогателен пост: „Софи, за мен е огромно щастие да бъда на една сцена с теб, още по-голямо е да ти бъда приятел. Истинска магия“.

Високи градуси донесе и Константин, който с широката си усмивка и непринуден хумор превърна сцената в празник. Публиката посрещна възторжено и появата на Тони Стораро - едно от най-съкровените желания на Софи за този концерт. Заедно изпълниха „Ако една звезда си“, а залата буквално онемя от силата на гласовете им.

Сред най-личните и трогателни моменти беше и дуетът с Миро. Той и Софи изпяха „Завинаги“, след което Миро се обърна към нея със силно послание:

„Софи, ти си обичана от всички не само заради гласа си, а заради човека, който си. Благодарим ти, че си нашето слънце“.

В залата присъстваха и много звезди, дошли да подкрепят юбилярката - Анелия, Деси Слава, Фики Стораро, Жени Калканджиева и др.