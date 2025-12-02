Последни
Популярни
Горещи

Оземпик, Мунджаро или? Тайното отслабване на Мария Илиева взриви мрежата! (СНИМКИ)

https://hotarena.net/laifstail/ozempik-mundzharo-ili-taynoto-otslabvane-na-mariya-ilieva-vzrivi-mrezhata-snimki HotArena.net
Каролина Церовска
1603
Оземпик, Мунджаро или? Тайното отслабване на Мария Илиева взриви мрежата! (СНИМКИ)

Каролина Церовска
1603

Ако след рязкото отслабване на Драго Чая вече всички го наричат Граф Дракула, то Мария Илиева е заприличала на жена му, пише Intrigi.bg.

Певицата се появи при Мон Дьо този уикенд и предизвика истински трус в мрежата. Вместо да се говори за музика, всички обсъждат едно – как по дяволите е отслабнала до неузнаваемост.

Дивата твърди, че е свалила близо 40 килограма с „дисциплина“, „режим“ и „спорт“. Зрителите обаче изобщо не купуват тази версия. Под клиповете ѝ в социалните мрежи коментарите направо гърмят:
„Какви диети, бе хора – да не сме вчерашни?“, „И тя е минала на Оземпик, стига се прави на света вода ненапита“, пишат недоволни, убедени, че зад метаморфозата стои добре познатият медикамент за диабет, нашумял сред звезди у нас и по света.

Но това далеч не е единственото подозрение. В мрежата вече набира инерция нова версия – че Мария е прибегнала до Мунджаро, още по-мощният „хит“ за отслабване, за който инфлуенсърите говорят тайно от месеци. Той работел върху два хормонални рецептора едновременно и… резултатът се виждал с просто око.

Самата Илиева лаконично отсича, че се чувства в „най-добрата си форма“ – физически, психически и вокално. Признава, че след раждането е била почти 100 килограма и е потърсила лекарска помощ заради хормоните. „Всичко е обратимо“, уверява тя.

Но не всички са впечатлени. Напротив – критиките валят като градушка.

„Какво ѝ стана на лицето?“, „Изпита, уморена, няма го онзи блясък“, „Преди беше истинска жена, сега – мумия“, пишат разочаровани фенове.
Други са още по-крайни: „Едвам я познах! Защо всички известни се превръщат в еднакви пластмасови лица?“

Появата ѝ и в „На кафе“ само наля масло в огъня – видяна в цял ръст, певицата изглеждаше още по-слаба, с крака, които зрителите оприличиха на… солети.

Докато едни аплодират желязната ѝ воля, други са категорични: „Това тяло не е свалено само с яйца, риба и фитнес.“

Каквато и да е истината – Мария Илиева отново е в центъра на скандала. И този път не заради музика.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.