Певачката на Ричи Величков го натиска за брак: Искам пръстен на ръката!

Любовта между треньора на княгиня Калина - Ричард Величков, и младата попфолк певица Жасмин вече трудно може да се нарече обикновена романтика.

След поредица от знаци, жестове и публикации в социалните мрежи най-ясният намек за следваща стъпка дойде директно от сцената в Банско.

По време на участие Жасмин променя текста на хитовата песен на Илиян и „Името ти“ и пее: „Имам всичко, само едно нещо го нямам - нямам пръстен на ръката, за твоята любов на всичко съм готова“, след което демонстративно показва ръката си без халка и сочи към Ричард, който е сред публиката. Приятелка от компанията на влюбената двойка публикува видеото и коментира: „Това е директен намек за брак“. Ричард пък сподели клипа, а само дни по-късно пусна в профила си загадъчен цитат: „Защото теб съм избрал“ - думи, които накараха феновете да гадаят дали скоро ще видят Жасмин в булчинска рокля.

Двойката официално обяви връзката си през декември, но любовта им започва по-рано. Още през ноември Ричард присъства на рождения ден на Жасмин и публикува снимка, на която са прегърнати.

„Подходи към мен изключително възпитано и уважително. Това направи силно впечатление“, разказва чаровната певица пред „България Днес. „Любовта е двигател, особено за нас, креативните личности. Както споделените чувства, така и любовните терзания са в основата на всяка красива песен“, споделя певицата.

„Писането е моята терапия. Когато съм тъжна, разочарована или ядосана, изливам всичко на лист хартия. В такива моменти думите сами се подреждат. Така стана и с първата ми песен - написах я на един дъх. Имам много лични истории и предстои да ги споделя в песни“, разкрива Жасмин.