Победителите от "Диви и красиви" се разделиха

Любовната история на Ники и Джулия приключва по време на почивката им на Бали

Само няколко месеца след като триумфираха във втория сезон на "Диви и красиви", Ники и Джулия вече не са заедно. Двойката, която спечели сърцата на зрителите и голямата награда - романтично пътешествие до Бали - днес поема по различни пътища.

В началото всичко изглеждаше като приказка. В медиите двамата бяха представяни като сродни души, които "летят на крилете на щастието", пътуват заедно и дори заживяват под един покрив в Перник. "Смятам, че съм намерил голямата любов", казваше тогава Николай след финала на формата.

Днес обаче той говори открито за раздялата - от Бали, където в момента се намира. Именно по време на престоя на двамата на екзотичния курорт се случва и раздялата:

"Не намирахме удоволствие един в друг, а по-скоро идеализирахме идеята за връзката помежду ни", казва Ники.

В емоционално видео лекоатлетът признава, че връзката им е започнала по-скоро като силно влюбване в представата за любовта, отколкото в самите тях като личности. Той е категоричен, че с времето е осъзнал липсата на дълбока обич помежду им:

"Може да звучи малко брутално, но ние сякаш не бяхме създадени да бъдем заедно".

Според високия красавец любовта не трябва да бъде изпросвана или изисквана:

"Ти не можеш да искаш любов, не можеш да се молиш за любов. Любовта просто се случва".

Най-силните думи в изповедта му са свързани с признанието, че истинска обич между тях вероятно не е съществувала:

"Може би трябва да разграничим разликата между влюбване и обичане. В случая обич мисля, че не е имало".

Ники не спестява и самокритиката:

"Джулия не ме обичаше, защото не го е показвала по никакъв начин, но и аз не обичах нея, защото не обичах себе си".

Николай споделя, че е преминал през труден период, в който се е чувствал депресиран и несигурен, и признава, че човек не може да обича здравословно, ако не е добре сам със себе си.

Според симпатягата различията в характерите също са изиграли своята роля. Спортистът се определя като по-интровертен, а Джулия - като по-екстровертна, а комуникацията между тях често не вървяла. В крайна сметка двамата стигат до извода, че връзка на всяка цена не е решение. Ники описва периода след раздялата като труден, но необходим. Той планира да прекара време в Убуд - най-енергийната точка на острова, където иска да се посвети на йога, медитация и работа върху себе си. През това време Джулия е на женско пътешествие в същия град.

За Николай раздялата не е провал, а нова врата:

"Когато затворим една врата, се отварят няколко", вярва перничанинът.

Любовната история, започнала под прожекторите на риалити формата, приключва далеч от камерите - с признание, че понякога най-честното решение е да си тръгнеш. А дали това е окончателен край или просто нов етап и за двамата - само времето ще покаже.