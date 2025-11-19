Победителят в „Биг брадър“ Давид влязъл със 7 лева в Къщата

Последни
Давид Бет сега може и да е притежател на чек за 100 000 лева, но когато влязъл в Къщата, имал само 7 лева в джоба. Това разкри самият той в подкаста „Голямата сестра“ веднага след финала на риалитито.

Когато стартирало предаването, немецът, който предизвика фурор със своята закваска Лили, бил безработен. Не разполагал с почти никакви средства. Дори когато му се развалил тостерът, не можел да си позволи да купи нов. Сега обаче Давид спокойно може да мечтае на едро. А и да сбъдне голямата си мечта да отвори своя пекарна в София. Излизайки от Къщата като победител, той заяви пред водещите Алекс Богданска и Башар Рахал, че именно за това ще похарчи стоте хиляди лева.

Животът на Давид всъщност никога не е бил охолен. Той е отгледан от майка си и баба си. Родителите му се разделят още когато е малък. Давид обаче и до днес е в добри отношения с баща си, който е германец и живее в Триер. Именно в този град минава и голяма част от детството на момчето. Той много харесва това място, което оприличава на Пловдив. На този етап от живота си обаче победителят в „Биг Брадър“ не мисли да се връща в Германия. В България много му харесва и иска да остане да живее и работи у нас. А е и щастлив със своята любов Анастасия.

Двамата се запознават онлайн, когато са едва 16-годишни. Давид още живее в Германия, а тя -в Ямбол. Поддържат интернет връзка около месец и след това прекратяват общуването си. Една година не контактуват въобще, но осъзнават, че не могат един без друг, и пак се събират.

По време на раздялата Давид започва да пие, пристрастява се към алкохола, но успява да се откъсне от порока благодарение на вярата в Господ. А когато идва в България, повече никога не посяга към чашката.

Сега неговата приятелка няма никакво намерение да иска нещо за себе си от наградата от 100 000 лв. Момичето признава, че е щастливо с Давид, и се радва, че той може да сбъдне мечтата си да отвори пекарна.

В интернет пространството обаче се прокраднаха съмнения, че апетит към сумата може да прояви мъжът, с когото сега живее майката на Давид. Според тиражираната информация той е от ромски произход и нищо чудно да поиска част от парите, което се надяваме да е само клюка, писа „Филтър“.

