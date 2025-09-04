Подсъдимият Васил Божков избяга с жена си в Гърция (Снимки)

В последните дни на август наблюдателни българи са забелязали Божков в компанията на съпругата му Елена Динева. Двамата се наслаждавали на богатото меню на таверна „Раnos“ на втория ръкав на полуострова. Ресторантът на брега на морето има дори кей, на който акостират малки плавателни съдове.

Не е ясно дали Божков и този път е бил на яхта, както в миналото, когато имаше собствена такава, пише ПИК. Въпреки че пред българските наказателни съдии той лансира версията, че е с влошено здравословно състояние, подсъдимият и този път бе запалил пура, свидетелства снимка от таверна „Раnos“.

Ваканцуването на Васил Божков обаче може да му изиграе лоша шега. От една страна, той е пуснат в чужбина след скандално решение на съдиите, но само за да се лекува, не и да плажува на Бяло море. Тоест налице е нарушение на съдебната заповед и това е основание прокуратурата да му поиска задържане под стража или отново да му бъде забранено да пътува зад граница.

От друга страна, гръцкото лято на Божков дава основание, ако Инспекторатът към Висшия съдебен съвет се самосезира, да извърши проверка на съдебните решения, които допускат подсъдим по толкова тежки престъпления, какъвто несъмнено се явява бившият хазартен бос, да си прекарва лежерно съдебната ваканция, очаквайки следващите заседания по делата, които адвокатите му умело шиканират пред Софийския градски съд.

Срещу Васил Божков се водят дела за ръководство на организирана престъпна група с цел изнудване, пране на пари, данъчни престъпления, както и за подбудителства за убийства и за изнасилвания.

Междувременно Божков се е върнал в София, но не за да съдейства на правосъдието и сам да признае вината по наказателните дела срещу себе си, а за да подпомага с лично присъствие прокситата си от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и сателитното им НПО „Правосъдие за всеки“ в напъните им за протести срещу „завладяната държава“. Очевидно политиците еднодневки от ПП-ДБ се учат от чичо им Васко „Черепа“ от „Магурата“, който както преди пет години, така и сега им е обещал след ваканцуването през лятото да им организира есенни метежи и умно-красиви „революции“ по жълтите павета.