Попфолк певицата Мария: Тази година всичко е за дъщеря ми Марая https://hotarena.net/laifstail/popfolk-pevicata-mariya-tazi-godina-vsichko-e-za-dashterya-mi-maraya HotArena.net

Абитуриентка е, само там ми е акълът, тя планира да учи в Дубай или Абу Даби, споделя изпълнителката

Коя е тя?

Мария Кирова е родена на 13 януари 1982 г. в Стара Загора. Завършва Музикалното училище в родния си град. Започва професионалната си музикална кариера през 2000 г. и бързо се утвърждава като една от най-успешните попфолк изпълнителки в България. Сред най-популярните й хитове са "Обичай ме така", "Твоят град" и десетки други песни. Има дъщеря - Марая, родена през юли 2008 г. През лятото на 2025 г. Мария сключва четвърти брак с Теодор Петков. Преди това бе женена за Димитър Андонов, от когото е дъщеря й Марая, за Христиан Гущеров и за Мирослав Соколов.

- Честит рожден ден, Мария! Как посрещате празника?

- Благодаря! Посрещам го спокойно и осъзнато. С времето се научих да ценя съдържанието, а не шума. Сега трескаво се подготвяме за абитуриентския бал на Марая и затова тази година няма да празнувам. Ще се погрижа за себе си с женски процедури, за да ми е хубаво. А довечера ще се съберем с Марая, Теодор, майка му и баща му вкъщи, за да отбележим празника. Изпънали сме всички сили за бала на Марая - тази година тя ще е специалната.

- Избрахте ли вече рокля за бала?

- Все още не сме. Събираме всички артикули един по един. Само там ми е акълът, а Марая е много лежерна. Притеснявам се много повече от нея - подготвям тоалети, бижута, чанти, а дъщеря ми изобщо не я касаят такива неща.

- Марая е в много важен период. Как върви кандидатстването? Избра ли къде ще учи?

Изпълнителката изглежда зашеметяващо в клипа на "Бомба"

- В момента учи за изпити и се подготвя чисто академично. Тя ще кандидатства на няколко места. Основно в Дубай, но също и в Абу Даби. Там има много добри университети и ще видим къде ще я приемат. Избрала е "Бизнес арт дизайн" като специалност, но там опцията е да учи бизнес до третата година, а след това и арт дизайн. Това е посоката, която й допада и в която виждам потенциал, защото Марая има усет, вкус и стил.

- А вие притеснена ли сте да я изпратите толкова далеч да учи, или по-скоро сте развълнувана?

- Напротив - там се чувствам най-спокойна. Дубай е едно от най-сигурните места в света. Има ясни правила за всичко - за нощния живот, за поведението. Ходихме и в Мадрид да гледаме университети, но в Дубай е много по-безопасно.

- Как минаха коледните ви празници?

- Изключително хубаво. До 28 декември бяхме в България - със семейството на Теодор, после при майка ми в Стара Загора. Бяха много топли, истински семейни празници. След това с Марая и нейна приятелка заминахме за Африка - място, което те изчиства и те връща към себе си. Прибрах се заредена и благодарна.

- Още през първата седмица на януари получихте признание за изминалата година - награда "Модна икона 2025". Какво означава този приз за вас?

- Много е специално това отличие, защото всичко правя сама. Нямам стилисти. Винаги първото нещо, което изграждам, е визията. Оттам се ражда клипът, настроението, начинът, по който ще поднеса песента. Това е мое хоби, моя страст и моя лична територия. Затова тази награда я приемам като огромно признание - и като жена, и като артист.

- Макар, че няма да празнувате рождения си ден, на какъв тоалет ще заложите на семейната вечеря?

- Ще бъда в тоалет, в който ме срещат хората всеки ден - по анцуг, защото ходя до залата и оттам започвам да върша задачите за деня.

- Новият ви клип към песента "Бомба" отново впечатлява с визия. Как се роди идеята?

Марая е най-ценният подарък в живота на певицата и нейната най-голяма мотивация

- От дрехите, които са от колекцията на Ким Кардашиян за "Долче и Габана". Всичко започна от визиите - сценични, артистични, бляскави. Те ме вдъхновиха и идеята за клипа дойде много естествено. Този клип е различен от предишните - използвали сме модерни похвати, неща, които са актуални в световен мащаб.

- Песента излезе дни преди рождения ви ден. Това символично ли е?

- Да, подарък за мен и за всички, които ме обичат. Аз не се вълнувам от материални неща. Най-ценното за мен са песните и клиповете. Това е моят живот и моят път. Песента е истинска бомба. Кости надмина себе си - той е музикант до мозъка на костите си - живее с музиката, диша музика. Дори след записа ми беше подготвил още едно демо, така че и за пролетта съм готова.

- Мислите ли за голям концерт?

- Да, но когато се почувствам напълно готова. Имам много златни хитове, но искам да изляза на сцена и с много нови, наложени песни. Аз не правя компромиси - нещата при мен са или на 100%, или изобщо.

- В края на миналата година името ви бе замесено в изключително тревожни ситуации - заплахи, сериозен натиск и страх за личната ви сигурност и тази на семейството ви. Как ви промени този период и каква е равносметката ви?

- Чувствам се по-силна. За първи път в живота си бях истински извадена от релси, но аз съм такава - минавам през всичко и продължавам напред. Взимам си поуките и не се обръщам назад.

- Срещали сте се с предателство, омраза и негативизъм. Как избирате да реагирате на онези, които ви изпращат лоша енергия?

- Има такива хора. Аз обаче вярвам, че злото е бумеранг. Когато правиш лошо - то се връща. Когато правиш добро - получаваш още повече добро. Има хора, които може да те мразят и да искат да ти причинят нещо негативно, дори без да те познават. Те са се родили сърдити на целия свят. Имат си някакви лични причини. Дори враговете си мога да уважавам и обичам. Това е моята житейска позиция.

- Какво си пожелавате за новата година?

- Благодаря на Господ, че срещнах любимия си човек Теодор - моята сродна душа и най-голям приятел. Пожелавам си да останем заедно завинаги, Марая да бъде приета там, където желае, и да направи първата крачка към своята самостоятелност. Искам много работа и срещи с хората, които обичам и ме обичат.

- Кой е най-хубавият подарък, който сте получавали за празника си?

- Със сигурност е Марая, защото за това, че съм бременна, разбрах именно през декември месец. Тя ми е подарък от Господ и Богородица.