Пореден удар! Заедно ли са Деси Банова и Росен Плевнелиев? https://hotarena.net/laifstail/poreden-udar-zaedno-li-sa-desi-banova-i-rosen-plevneliev HotArena.net

Бившата синоптичка и журналистка на Нова телевизия Деси Банова нанесе елегантен, но категоричен удар по слуховете за раздяла с президента Росен Плевнелиев, пише Intrigi.bg.

След дни на упорити спекулации, че е напуснала семейното жилище, блондинката реши да отговори не с думи, а с действия – публикува в Instagram романтичен кадър с Плевнелиев и лаконичното послание: „Любов и светлина!“

Фотото бе достатъчно, за да сложи край на всички интриги – усмивките и близостта между двамата ясно показват, че любовта им не просто е жива, а пламти с пълна сила.

През последните дни клюкарските колонки гърмяха с версии, че Деси е събрала багажа си и се е изнесла от дома им, взимайки дъщеричката Йоанка и брат си Йоан. Истината обаче се оказа съвсем различна – двойката продължава да живее в луксозния имот на Плевнелиев в престижния „Резидентшъл парк“, изграден по негов личен проект.

Вместо драма – хармония. Вместо скандал – усмивка. Банова и Плевнелиев показаха, че когато любовта е истинска, нито клюки, нито интриги могат да я съборят.