Последни
Популярни
Горещи

Пореден удар! Заедно ли са Деси Банова и Росен Плевнелиев?

https://hotarena.net/laifstail/poreden-udar-zaedno-li-sa-desi-banova-i-rosen-plevneliev HotArena.net
Каролина Церовска
693
Пореден удар! Заедно ли са Деси Банова и Росен Плевнелиев?

Каролина Церовска
693

Бившата синоптичка и журналистка на Нова телевизия Деси Банова нанесе елегантен, но категоричен удар по слуховете за раздяла с президента Росен Плевнелиев, пише Intrigi.bg.

След дни на упорити спекулации, че е напуснала семейното жилище, блондинката реши да отговори не с думи, а с действия – публикува в Instagram романтичен кадър с Плевнелиев и лаконичното послание: „Любов и светлина!“

Фотото бе достатъчно, за да сложи край на всички интриги – усмивките и близостта между двамата ясно показват, че любовта им не просто е жива, а пламти с пълна сила.

През последните дни клюкарските колонки гърмяха с версии, че Деси е събрала багажа си и се е изнесла от дома им, взимайки дъщеричката Йоанка и брат си Йоан. Истината обаче се оказа съвсем различна – двойката продължава да живее в луксозния имот на Плевнелиев в престижния „Резидентшъл парк“, изграден по негов личен проект.

Вместо драма – хармония. Вместо скандал – усмивка. Банова и Плевнелиев показаха, че когато любовта е истинска, нито клюки, нито интриги могат да я съборят.

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

2 Коментара

17.05.1976г.

преди 19 минути

Грознио Урунгел и Плешо президенто румен радев дали е заедно със широките рамене "радева".

Коментирай

Йешуа

преди 18 минути

Помните ли Бруталнио Урунгел и бивш президент петър стоянов.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.