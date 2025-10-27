Проверяват детската школа на Мариан Бачев! Отстраниха актьора Росен Белов от постановки

След арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов, районната администрация на „Изгрев“ започва незабавна проверка на дейността на „Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“, чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище „Николай Хайтов 1936" в жк „Изток“. Това написа във Фейсбук вчера кметът на столичния квартал "Изток" д-р Делян Георгиев.

Белов е преподавател в Детската театрална работилница, ръководена от няколко души, сред които актьорът Мариан Бачев до заемането на поста министър на културата. В петък гръмна скандал, че миналата събота са арестувани актьорът от Театър "София" Росен Белов, председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, гръцки модел и бившият военнослужещ в Чуждестранния легион на Франция Симеон Дряновски за отвличане и принуда с оръжие на 20-годишен младеж, пише "Телеграф".

Според жалбата на момчето четиримата са го държали насила в апартамент в столичния кв. „Дианабад" и са се гаврили с него под заплахата на пистолет. Жилището е на Хасърджиев. Младежът успял да избяга, макар и насила дрогиран от похитителите си. Позвънил на близките си, а те извикали полиция.

„Като кмет и баща на три деца съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи. Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното и отстраняване от читалището.

Още в понеделник ще извикам на среща председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината. Няма да допусна децата на „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ да бъдат изложени дори и на минимален риск!", написа още кметът.

Ден по-рано пък от театралната работилница съобщиха на страницата си във Фейсбук, че Росен Белов вече не е част от екипа. „Във връзка с изнесена в медиите информация ви уведомяваме, че Росен Белов вече не е част от нашата театрална работилница до пълното изясняване на обстоятелствата и произнасянето от компетентните органи“, написаха оттам.

Съобщение дойде и от Театър „София“, където отстраниха актьора от представления. „Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от Театър „София“ Росен Белов със съпричастност в B извършено престъпление, както и с оглед твърденията за наложени му мерки за неотклонение от компетентните органи, ръководството на Театър „София“ заявява, че го отстранява от участие в представленията си до изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния. Разчитаме на активността на правоохранителните органи да ги потвърдят или разсеят в кратки срокове“, съобщиха от театъра.

Хасърджиев и Дряновски са в ареста с определение на Софийския районен съд, а Белов и гъркът са под домашен арест.

На 28 октомври четиримата ще се изправят пред Софийския градски съд за разглеждане на мярката им за неотклонение.