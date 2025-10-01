Психиатърът д-р Гълъбова: Тв форматите са пълни с нарцистични психопати

Телевизионните формати като „Ергенът“ и „Биг Брадър“ са истински букет от личностова патология.

Много от участниците са нарцистични психопати, които искат да бъдат забелязани, да станат известни, а дори си мислят, че могат да манипулират останалите. Жените предлагат щедро плът, повечето са силно зависими от пластични операции, защото са неуверени и не харесват себе си. Професионалния анализ на героите от течащите в момента телевизионни формати прави директорът на държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ Цветослава Гълъбова в подкаста „Без филтър с Патрашкова“.

Най-важната причина за разклатеното ни ментално здраве според нея е култът към индивидуализъм, желанието да живеем бързо, да изпитаме всички удоволствия и да се забавляваме. В същото време хората престават да са любопитни, а 24 процента от тях признават, че са посегнали към наркотиците за първи път от скука. „Всички зависимости са опасни, но най-тревожна напоследък е екранната. Тя създава фалшивото усещане, че си значим, харесван, защото получаваш лайкове, че имаш много приятели. Когато тази зависимост се прояви в ранна възраст, пречи за създаването на важни междуневронни връзки, които не могат да се формират заради пасивното получаване на информация“, казва д-р Гълъбова.

Противно на широко разпространеното мнение, че позитивното мислене е спасително, тя твърди, че то се родее с шизофренното. И в двата случая човек губи връзката с обкръжаващата действителност и е неспособен да излезе от кризата, в която е попаднал.