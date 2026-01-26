Радев планира ТАЙНА венчавка с Деси! Двамата ще вдигнат църковна сватба за имидж

Aбдикиралият президент Румен Радев готвел още една голяма изненада за симпатизантите си, която обичайно щял да поднесе в най-неочаквания момент, както направи хвърлянето на оставката си от най-високия пост в държавата. Доскорошният държавен глава планирал тайно да се венчае в църква със съпругата си Десислава, научи „Минаха години".

Според източниците ни този ход от една страна щял да се отрази изключително добре на имиджа на Радев в разгара на предизборната кампания пред по-консервативната част от българското общество. От друга така политикът щял да компенсира поредица от некомфортни изживявания, които жена му понесла в продължение на десетина година заради високия му пост и политическата му ангажираност. Източниците ни разкриват, че доказателство за следващата бомба от лично естество, която Радев се готвел да пусне, е неслучайното споменаване на Деси в обръщението му пред народа, с което обяви, че се оттегля от поста на "Дондуков" 1.

„Искам да благодаря на моята съпруга, която понесе всички несгоди на тези девет години и която бе моята най-силна опора и в добрите, и в най-трудните моменти", каза той насред речта си, в която недвусмислено обяви, че няма да излиза в пенсия. Напротив, той даде заявка за активен политически живот в бъдеще, което неминуемо ще рефлектира и върху комфорта на жена му. Не е тайна, че през дългите години, откакто са заедно, Деси има тежката дума не само в семейство, а и в професионалната кариера на мъжа са. Неслучайно от кулоарите на президентството тръгва и прозвището й "Генерал Деси".

Някогашната пиарка не се раздели с професията си и лично се грижеше за имиджа на съпруга си още от началото на първия му мандат като президент, макар той да имаше на разположение служебен пресцентър с десетки експерти. Заради няколко недобре премерени нейни публични реакции по политически теми обаче тя бе принудена да има по-обрано поведение по въпроси, за които не е приемливо президентска съпруга да заема позиции. В резултат на това Деси стана по-невидима публично, но запознати твърдят, че това по никакъв начин не се е отразило върху влиянието й над мъжа й държавен глава.

Пътищата на двамата се пресичат още в младежките им години, а романтичното им увлечение се ражда, докато бъдещият пилот помага с уроци по математика на гимназистката. Двамата се срещат за пръв път на модно ревю в Бургас, където Деси дефилира срещу хонорар от 7 лева. По това време Румен е на обучение в авиобаза „Равнец" край Бургас. После се срещали няколко пъти. Румен често ходел в дома й, бъдещата му тъща още тогава го харесала, но Деси била опърничава и го молела просто да й помага с домашните по математика. В крайна сметка тогава пътищата им се разминали.

Любовта им обаче лумна ла с нови сили, когато Десислава била назначена за пиар във Военно-въздушни те сили (ВВС). По това време генералът още не бил разведен първата си съпруга Гинка, майка на двете му деца. Двамата се развеждат през 2014 г. Десислава също вече има един брак зад гърба си с едно от остриетата на БСП и баща на сина й Георги Свиленски. Покрай работата й във ВСС обаче избуха скандал, съпроводен с проверки на компетентните органи, които трябваше да установят дали Деси е заемала правомерно два щата, за което е получавала съответните възнаграждения, докато е имала връзка с генерала. В крайна сметка проверките се размиха във времето и от тях нищо не последва

В разгара на скандала и в навечерието на президентските избори през 2016 г. Радев изненадващо обяви, че Деси не му е любовница, а съпруга. Оказа се, че двамата тихомълком са сключили граждански брак през лятото на същата година. „Така че нищо чудно и този път Радев да ни изненада с неочаквана венчавка", коментира се из различни политически кръгове.