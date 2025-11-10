Радостина от „Игрите“ заработва като кючекчийка! Зрителите погнусени

Радостина от „Игри на волята" заработва допълнителни приходи като кючекчийка, видя "България Днес".

23-годишната блондинка, която престоя рекордните 7 седмици на територията блатото, си докара някой лев, като играе кръшни танци върху маси. В публичното пространство се появиха видеа, на които ясно се вижда как Радостина върти ханш и дупе през почерпени купонджии.

Девойката не се свени от предизвикателните изпълнения, но почитатели на предаването са шокирани от заниманието й. Мнозина я упрекват, че по подобен начин се разголва и разпалва страсти, а други с погнуса коментират, че на кадри се вижда как по-възрастен от нея мъж я опипва. Има и моменти, на които си личи, че в ръката си държи смачкани банкноти, които вероятно са й дадени като бакшиш за изпълненията й.

На клиповете не си личи Радостина да е притеснена, но досега в предаването не е било показвано да говори за тази част от живота си. Във визитката за влизането в предаването беше обявено, че блондинката е на 23 години и се занимава с танци и бодибилдинг в категория бикини фитнес. През 2024 г. печели място в „Игри на волята", побеждавайки Красима Кирова в кастинг битка с убедителна преднина. И още в началото обяви, че смята да използва както чара, така и силата си, за да грабне голямата победа в надпреварата.

И наистина Радостина се задържа неочаквано дълго в предаването и отправя поглед към финала, въпреки че на няколко пъти беше обявена за слабо звено в племената и играч, която няма достатъчно качества за силно представяне.

Коментарите под клиповете с кючекчийските изпълнения са брутални и Радостина отнася тежки думи за действията си извън телевизионното предаване. Не липсват и хора, които призовават да не се сипят такива обиди, тъй като едва ли е й приятно да чете подобни неща за себе си.

23-годишната участничка беше атакувана и от популярно лице. Мартин Николов Елвиса не издържа на нервите, докато гледа един от епизодите на "Игри на волята". В профила си в инстаграм ергенът публикува стори с кадър от предаването, показващ Радостина, придружен от остър коментар:

"Хем безобразно слаба, хем толкова и нагла, що е то?!? Извинете, ама то не се издържа вече...", написа Елвиса.

Мартин Николов, който стана популярен покрай участието си в последния сезон на "Ергенът“, често коментира актуални риалити формати и не пести мнението си за участниците в тях.

Радостина натрупа негативно отношение и след като стана ясно, че е яла от храната, която Томи тайно е купил от магазин в 2 ч. през нощта, докато племето е било на територия стопанството. От храната са се възползвали и други представители на племето.