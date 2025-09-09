Разкош без нож! Фолк певицата Валя показа пищен и стегнат естествен бюст

За някои жени гравитацията е относително явление. За някои жени годините са просто дати. За някои жени времето не е враг, а дори най-добър приятел. Такъв е случаят с популярната фолк певица Валя, която с годините все повече се разхубавява, а на тялото й могат да завидят не една и две млади и току-що изгряващи изпълнителки.

Последните снимки на Валя по бански само доказват как годините са я пощадили, а генът й е даден свише. 47-годишната изпълнителка на „Ще горя“ демонстрира завидно стегнати форми, напращяла гръд и стройно тяло, и то в напълно натурален вид – без хирургична намеса.

Валя неведнъж е споделяла, че не е против пластичната хирургия и с напредването на годините може би ще се подложи на уголемяване на бюста, но това изненадващо изобщо не й се наложило.

Вместо да се поддава под натиска на гравитацията или да намалява с годините, деколтето й се пълни все повече и повече. Пълни и мъжките очи! Браво!