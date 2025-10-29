Ричи Тъпото се похвали с нова коса, нови зъби, ще слага и ботокс

Жената вече трябва да се бори за мъж, който иска семейство с нея, категоричен е треньорът, който се ремонтира при Ванко 1

Фитнес моделът и бивш риалити любимец Ричард Величков, станал известен и като Ричи Тъпото, отново привлече вниманието - този път не с мускули, а с ослепителна усмивка и нова коса. След години на постоянство във фитнеса Ричард реши да се погрижи и за детайлите във външния си вид.

"Имам нова коса, нови зъби и ново самочувствие", казва Ричард, а феновете само допълват: "и нов чар, който трудно се подминава".

"След като поддържах тялото си в перфектна форма, дойде време да се погрижа и за усмивката си. Присадих си коса и реших да използвам това време, за да си оправя и зъбите", разказа за "България Днес" лицето на българския фитнес. Ричи признава, че винаги е имал здрави и добре подредени зъби, без дори да се е налагало да носи брекети, но е искал те да бъдат изкуствено бели и затова се е доверил на клиниката на своя приятел - рапъра Ванко 1. Днес Ричард грее - и то толкова, че сам се шегува, че новите му зъби са му създали и предизвикателство: "Толкова се усмихвам напоследък, че лицето ми започва да се набръчква от усмихване! Може и ботокс да ми потрябва", смее се Величков.

Ричи и Ванко 1 са доволни от резултата

Тази енергия не остава незабелязана: "След операцията по присаждане на коса - макар и да беше малка промяна - усещам, че животът ми се промени доста. Имам повече увереност, макар че и преди не ми е липсвала".

Почитателите на Ричард се запитаха какво ли кара симпатягата да подобрява визията си с големи стъпки и спекулациите не закъсняха. Макар че новите участници в "Ергенът" вече са обявени, феновете продължават да настояват, че именно Ричард е истинският ерген на България. Той приема това с усмивка - в буквалния смисъл: "Много от познатите ми се шегуват, че трябва да участвам в "Ергенът". Дали ще вляза или не - зависи от бюджета!", заканва се Ричи на продукцията.

След тежка връзка Величков е напълно наясно какво иска днес от живота и от любовта. "Ще се обвържа отново само ако срещна наистина свястно момиче. Като гледам какви са повечето жени днес - очакват мъжете да се борят за тях, сякаш са принцеса Даяна - честно казано, не ми се занимава. Едно време аристократи, крале и султани са ценели девствените жени, защото тогава това е било символ на най-голяма стойност. Днес повечето жени имат десетки, да не кажа стотици интимни контакти, и пак очакват да се бориш за тях. Е, реалността е друга - жената трябва да се бори за мъж, който иска семейство с нея, който ще й предложи бъдеще и ще остане до нея", искрен е мускулягата. Той има два ясни принципа - да не излиза с жени с деца и с такива над 30-годишна възраст.

А мечтаната му партньорка? "Бих искал жената до мен да е максимум на 25 години - лоялна, с красива усмивка и от добро семейство, защото и аз искам да изградя стабилна среда за моите деца. Ще следвам примера, който имам от родители ми", завърши Ричард.