Росица от „Ергенът“ на среща със скандалния Андрю Тейт

След като не успя да намери своята половинка нито в лицето на Виктор Русинов, нито в това на Васил, Росица Костова от „Ергенът“ продължава романтичните си приключения.

Финалистката от последния сезон, която спечели симпатиите на зрителите с естественото си поведение и външен вид, отново стигна до финал - този път в американски видеоклип за намиране на любовта.

В клипа, в който участва, мъж на име Уил с гръцки корени избира между шест дами, с които се запознава „на сляпо“ - чува ги, но не ги вижда, и чува интересен факт за всяка от тях. Докато другите участнички се хвалят, че са били мажоретки, занимават се с будизъм или имат различни хобита, Роси буквално шокира всички, когато каза: „Бях на среща с Тристан и Андрю Тейт“.

Да, точно така - Андрю Тейт, спорният интернет инфлуенсър и бивш кикбоксьор, известен с противоречивите си възгледи за жените, богатството и успеха. Братята Андрю и Тристан са родом от Румъния и често попадат в медиите с луксозния си начин на живот и скандални изявления. Роси разказва, че двойната среща се е случила в Лос Анджелис по покана на нейна дружка: „Моя приятелка се беше запознала с Тристан седмица по-рано. Той й казал, че иска да я изведе на среща, но ще вземе и брат си, и нека и тя доведе приятелка. Покани мен, защото съм единствената й близка от Източна Европа. Отидох заради забавлението - и заради историята, която щяхме да имаме след това. Беше точно както си го представяте - Андрю на моменти бе груб и арогантен, но братята платиха цялата вечеря и оставиха голям бакшиш. Стояхме в ресторанта само ние до късно, но те закъсняха с час и половина - нещо, с което ние никога не бихме направили компромис в друга ситуация. Това не е джентълменско. Все пак стана забавна история. И не, не сме спали с тях“.

След шокиращото признание Роси продължи в шоуто. В следващия кръг тя разкри и своя лоша черта: „Ако мъж ме ядоса, ще си резервирам билет за друга държава по-бързо, отколкото ще му отговоря на съобщението. Ако не е сериозен с мен, просто си тръгвам. Не обичам игрички“.

Роси издаде още, че никога не се целува на първа среща: „Обичам да се доближа толкова, че той да мисли за това цяла вечер, но не и да му го позволя. Този трик обаче не го направих на Андрю“.

В Америка дългокраката хубавица стигна чак до финала, където обаче Уил избра други момиче. Българската красавица отново остана втора, но не и без да остави следа. Въпреки че не спечели сърцето на Уил, Росица споделя, че го е харесала визуално и поведенчески: „Допада ми стилът му, висок е, има присъствие и сме съседи по родина, просто явно и този път нямах късмет“.

Е, дали любовта все пак ще намери Роси? Едно е сигурно, момичето, което преживя двама ергени и една среща с Андрю Тейт, едва ли ще спре да изненадва.