Русата Златка подари на сина си мач с Роналдо! Малкият Благо на седмото небе

Плеймейтката Златка Райкова, по-известна само като Русата Златка, сбъдна една от най-големите мечти на сина си Благой и заедно със съпруга си Карен го заведоха на мач на любимия му футболист Кристиано Роналдо, пише "Телеграф".

Семейството изгледа двубоя в Лисабон в събота вечерта, в който отборът на Португалия успя да надвие Ирландия с 1:0 в световна квалификация в група F в зона Европа.

Облечени с тениски на Португалия, Златка, Карен и 6-годишният Благой, плод на любовта й с Благой Георгиев, разкриха, че са си прекарали страхотно на мача. Отишли са навреме и са изгледали загрявката на националния отбор на Португалия, където най-голямата звезда, разбира се, е Кристиано Роналдо. Малкият Благо е голям фен на футболиста, като дори рожденият му ден в началото на месеца бе в духа на футбола и най-вече - Кристиано. Близки до Златка разкриха, че пътешествието в Лисабон е и подаръкът за малкия. На видео, което Злати сподели, се вижда и дузпата, която португалецът изпусна.

Преди да отидат на стадиона, семейството се разходи из Лисабон и посети местната зоологическа градина, като най-вълнуващото преживяване е било да видят на живо африкански лъвове.