С какво друго да се прочуем? Диана Габровска проби в световното порно

Диана Габровска продължава да пробива в порноиндустрията.

Розовите филми на неуспялата кандидат-кметица на Момин проход потекоха в цял свят. след като най-мощни те компании в мръснишката индустрия наддават за изпълненията й. Най-голямата гръцка порнокомпания, за която снима Диана, предоставя филмите с Габровска на световните гиганти, които от своя страна започнаха да ги излъчват в своите международни канали на всички континенти.

Това е пореден скок в розовата индустрия за Диана която официално бе призната за No. 1 в лесбосцените. Отличи ето първата българска официална порнозвезда получи по време на еротичен фестивал на метри от Акропола в гръцката столица Атина. В гидията са категорични, че много скоро Габровска ще заслужи и порно „Оскар”

Пред „България Днес“ Габровска коментира, че филмите за възрастни, са й дали свобода.

„Свободата да не се притеснявам, че утре някой отнякъде ще извади снимките ми, които знаем, че бяха използвани абсолютно политически (те си знаят кои са) и ще бъдат използвани за подигравки или изнудване.

Свободата децата ми утре да не бъдат подигравани просто защото майка им има едни любителски снимки. Защото, като станат достатъчно големи, ще могат да разберат какво е майка ти да е корица на списание, да има книга и да е първата официална порноактриса в държавата и се е заявила, без да се крие. след като само заради политическите им интересчета за милиони искаха да я изкарат най-голямата грешница страната. Моля всички моралистчета пред обществото, тайничко” изневерявайки на половинките си, да запазят мълчание'“, каза Диана.