Съквартиранти налазиха коледния базар в София (Снимки)

Нашествие на съквартиранти на коледния базар в София!

Случайно или не – звезди от Big Brother се оказаха по едно и също време на празничния фест. Репортер на „България Днес“ ги засече сред светлините, атракциите и павилионите.

Първи между сергиите мина Виктор Ангелов, станал известен със силните си чувства към Беба в предпоследния сезон на шоуто. Той беше в компанията на известен гримьор, който често работи с родни VIP-ове.

Малко след това, в другия край на базара, се появиха и самата Атиджа, както и нейният близък приятел Петър, добил популярност като Енигмата заради тайната си мисия да бъде агент в къщата.

Двамата станаха любими на зрителите със своята романтична връзка пред камерите, а извън шоуто продължават да се виждат. Атиджа не коментира дали между нея и Петър има връзка и оставя запитванията на феновете без отговор.

Точно тя привлече погледите на посетителите – въпреки студа, Атиджа беше излязла по пухени чехли и ултра къса плетена пола, която подчертаваше апетитните ѝ форми. Тя с радост позираше за снимки и не отказа нито едно селфи.

По едно време компанията на Петър и Атиджа се засече с тази на Виктор. Не стана ясно дали срещата е била уговорена или съвсем случайна. Бившите съквартиранти се насочиха към близко заведение, за да се стоплят и да разменят приказки за живота след шоуто и за новите риалити формати.

След като се зареди с коледното настроение, Атиджа замина за участие в Плевен, където се срещна и с друг от съквартирантите – Георги Ланеца.