Само микрофон му липсва: Кирил Петков заприлича на Тони Стораро

Брадата на Кирил Петков вече ома собствен живот - и колкото повече расте, толкова повече се превръща в основна тема на обсъждане в социалните мрежи. Бившият премиер, който от известно време е извън политическите прожектори, залага все по-уверено на визията тип „лъмбърджак“ - модерния образ на сексапилния дървар, с гъста брада, мъжкарски чар и сурова енергия.

Стилът е изключително популярен в Канада - родината на съпругата му Линда, и явно неслучайно Киро го е възприел. В северноамериканската и държава мускулестите мъже с буйни бради и брадви в ръце се смятат за символ на сила и мъжественост. Така че не е изключено Петков да е решил да „внесе малко канадски плам“ в брака си и да поддържа семейния огън не само с романтика, но и с нова визия.

Недоброжелателите обаче веднага подхванаха темата от друг ъгъл. В социалните мрежи се появиха шеги, че с новата си визия Киро все повече заприличва на Тони Стораро, а не на дървар от Онтарио, „Само микрофон му липсва“, пишат зевзеци под снимките му.

Освен подигравки обаче не липсват и спекулации. Според близки до него новият му външен вид е не толкова модна прищявка, колкото отражение на вътрешното му състояние. Откакто сдаде поста съпредседател на ПП и напусна парламента, се говори, че Петков е в депресия, преживява тежък, период и е затворен в себе си. „Киро винаги е бил човек на действието, но напоследък не прилича на себе си. Очите му са тъжни, рядко се усмихва, говори по-тихо и не толкова уверено както преди“, споделя негов приятел.

Промяната в изражението му също не убягва на феновете му - погледът му е уморен, а в брадата му ясно се открояват бели кичури. Лекари обясняват, че под въздействие на продължително напрежение хормоните на стреса — адреналин и кортизол — влияят върху пигментните клетки в космените фоли-кули. Те намаляват производството на меланин, а резултатът е преждевременно побеляване. „При хора с по-интензивен начин на живот и чести емоционални сътресения това може да се случи буквално за няколко месеца“, казва специалист по дерматология.

Близките на Киро опитват да го разведрят с разходки и срещи с приятели, но засега без особен успех. Дори последният му поход на Витоша с приятелска компания не върнал усмивката му. „Гледаше в една точка, не говореше много, сякаш беше някъде другаде“, споделя очевидец.

Въпреки мрачните прогнози феновете му са категорични - ако ще излиза от кризата, то поне го прави с брадата на мъж, готов да цепи дърва и сърца едновременно. А дали визията му е вдъхновена от канадските дървосекачи, или просто е резултат от вътрешен катарзис - само Линда знае.