САМО в HotArena: Съпругът на Мария проговори за скандалите около бившата в лична ИЗПОВЕД

„Болно ми е, че замесват името на съпругата ми Мария в тази грозна история. За съжаление, аз страдах и пострадах емоционално от тези хора години наред. Мисля, че моята история не е чужда на един голям процент от българските мъже. Грешен избор от моя страна, за който дълбоко съжалявам.“

Така започна своята изповед само и единствено пред HotArena съпругът на фолк звездата Мария – Теодор Петков. Повод за неговите откровения е психическият тормоз от страна на бившата му Мара, която всячески се опитва да очерни семейното щастие на новото му семейство.

Изнудване за пари, заплахи за отвличане, обиди и словесни нападки са само част от грозната война, която Мара повежда срещу Теодор и Мария. Въпреки че Петков чинно изплаща издръжка в размер на 7000 лева, бившата му ограничава достъпа до общото им дете.

„Сега се налага да взема и най-тежкото решение като родител - да се дистанцирам от детето си, за да се отърва от тази жена и семейството й. Така или иначе, контактът с дъщеря ми беше еднопосочно прекратен от тяхна страна неправомерно и въпреки споразумението по развода ни. Няма да допусна тези хора да се отнасят по този начин със семейството ми и да обиждат жена ми, която се грижеше за дъщеря ми повече от собствената й майка, чиято цел очевидно съвсем различна от това детето ни да живее в обич и грижа“, разкрива Теодор.

„Мария - моята съпруга и една от най-големите певици на България, е освен най-красивата жена за мен и най-добрият човек, който съм срещал в живота си. Не е нужно да правиш магии, за да бъдеш добър човек и да правиш добро за любимия си човек и всички около него. Вярвам в доброто и в институциите на България и се извинявам на моята съпруга за всичко, което й причиняват в тази ситуация“, емоционален е Петков.

Той недоумява как е възможно за една майка приоритет да бъдат финансовите изгоди пред грижите за собственото й дете.

„Това на какво ви прилича?! На загриженост или изнудване за пари?! Оставям на вас да прецените!”, заключва Теодор Петков.