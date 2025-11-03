Сашо Роман за скандала със знамето: Отвратителен ПОЗОР е освиркването на Цеца

"Това е отвратителна работа! Позор! Ако беше някоя друга държава, война щеше да има!"

Такава бе спонтанната реакция на Сашо Роман пред „България Днес" за скандала, който се разгоря онзи ден в спортната зала на Велес, Северна Македония, на концерт на кралицата на сръбския турбофолк Цеца Величкович. Знаменитата певица излезе на сцената, наметната с българския трикольор, но бе освиркана от публиката.

„Тези македонци не знам какво искат от нас! Че не ни признават като държава ли? Че ние първи ги признахме като държава и затова са ни много „благодарни“ - изля възмущението си пред вестника певецът. За тях ние, българите, не сме никакви. Смятат, че всичко е тяхно!", негодува попфолк ветеранът.

Изпълнителят на мегахита "Мой ангеле" е имал предложения за концерти и участия в Северна Македония. "Но сега, след тази позорна случка никога няма да отида да пея там!", зарече се Роман. „Не ни обичат нас, българите", смята той.

Певецът допуска, че негативната реакция на публиката на концерта на Величкович може да е била насочена не срещу „българите като народ“, а към самата звезда заради нейното „българофилство". Но каквито и да са били подбудите, резултатът е много грозен, категоричен е Сашо Роман, който довери още, че познава от години вдовицата на сръбския подземен бос Желко Ражнятович-Аркан.

„Нашите политици са такива дупедавци, че повече няма накъде“, посочи виновниците според него за скандала попфолк ветеранът. "Язък, че сме комшии с тези македонци! А тези българи от нашето управление какво уважение, каква евалла им правят. Те ни плюят, ние им се радваме. Такива са нашите българи", гневи се Сашо Роман.

Неприятно изненадана от поведението на публиката в Северна Македония е и попфолк ветеранката Сашка Васева. "Не намирам обяснение. Като цяло македонците не са зад каузата България-Сърбия, каза за "България Днес" Дупнишката мадона, намеквайки, че на нашите съседи може би им се привижда образуването на някаква ос София - Белград. "Това обаче е много странно, тъй като Сърбия не е зад българската кауза.

Даже, поне от това, което съм чувала и чела, Сърбия стимулирала противобългарски настроения. Докато сръбските певци и самата Величкович са посрещани винаги топло у нас, на Балканите се цени тяхната музика", подчерта Сашка Васева.

„За мен случилото се на концерта на Цеца Величкович е някакво предизвикателство, но с каква цел, нямам представа", добави певицата.

Изпълнителката на "Левовете в марки" сподели още, че не е имала концерти в Северна Македония. "Имала съм гостувания единствено на скопски фестивали като обратна реакция на гостувания на македонци на „Пирин фолк", разкри Васева.

„Никога не съм се сблъсквала с недоброжелателно отношение от страна на тамошната публика. Но ние подхождахме много внимателно заради това, че темата за българско-македонските отношения е щекотлива", уточни попфолк ветеранката.

Друг виден представител на ретро попфолка Илиян Михов-Баровеца, обаче е на мнение, че "хората в Македония са си нормални" и самият той никога не е бил обект на неприязън за това, че е българин. „При тях няма такива неща. Това е въпрос повече на политика и някои, които са се повлияли от тяхното отношение към България", убеден е певецът.

"Когато бях с една наша културна делегация в Скопие, в тяхната академия на науките, аз пях и тогава един от кметовете на община Карпуш каза: „От днес нататък ти ще пътуваш с мен, защото много те харесвам!". И видях, че хората там не са такива, каквито някои ги представят. Когато отидохме в Охрид, собственикът на един ресторант дори каза на македонските политици от делегацията: „Българите са много добри клиенти, защо ги гоните по този начин?", спомня си Баровеца.

По думите на попфолк ветерана „не всички хора в Северна Македония имат лошо отношение към нас. Аз мисля, че това са хора, повлияни от новините, пускани по тяхната телевизия, но не всички хора там са такива", категоричен е изпълнителят.

„Утре, когато се променят нещата, ще видим, че хората са същите, а тези политици, които са подклаждали подобни настроения, ще се почувстват излишни и изолирани тогава", надява се Илиян Михов-Баровеца.