СБЪДНАТА МЕЧТА: Азис си сложи гърди, по 300 кубика на всяка (СНИМКИ)

Азис обяви, че си е поставил мъжки гръдни импланти и нарече интервенцията „сбъдната мечта".

Певецът разкри новината с публикация в социалните мрежи, където съобщи, че е преминал през естетична процедура за поставяне на гръдни импланти с общ обем 600 кубика – по 300 на всяка гърда.

„Отново д-р Николай Георгиев сбъдва моя мечта! Постави ми МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти. 600 кубика. По 300 на гърда", написа Азис.

Той обяснява, че в началото резултатът ще бъде по-изразен, но с времето имплантите ще се наместят. „Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди. В началото ще са извън нормата – големи, но с времето ще спаднат и ще се наместят", допълва изпълнителят.

Азис не спести похвали към лекаря и екипа му, като подчертава, че се е чувствал изключително комфортно по време на престоя си. „Престоят в неговата клиника беше сякаш съм си вкъщи. Целият екип са уникални, добри хора", пише още той.

„Обичам те, Ники Георгиев! Ти си най-големия професионалист на земята!", завършва публикацията си певецът, като обещава скоро да покаже още подробности и снимки.