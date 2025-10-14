Секси гадже надъхва дебютанта Мартин Георгиев за мача с Испания

Защитникът на "Славия" играе за юношите на "Барса", познава звездите на "Ла Фурия"

Мартин Георгиев, който получи първа повиквателна за националния отбор на България, се радва на нежна подкрепа в лицето на красивицата Симона Атанасова, разузна "България Днес".

Футболистът на "Славия" публикува няколко снимки с хубавицата, на които двамата изглеждат много влюбени и щастливи. Но това е почти всичко, което се знае за тях досега. На едното фото Мартин и Симона се целуват сред красива планинска природа на фона на водопад. Другите два кадъра също са запечатали моменти на нежна милувка. Явно желанието на Мартин е да се знае, че е обвързан, за да не се налага да отблъсква атаките на почитателки. Но и да бъде дискретен във връзката си.

Любопитното е, че 20 годишният Георгиев прави някои от първите си стъпки във футбола като съотборник с част от най-големите звезди на Испания. Именно срещу тях може да се изправи тази вечер на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

Мартин Георгиев е на 16 години, когато отива под наем от "Славия" в академията на "Барселона". Записва мачове за втория тим на каталунците, както и за състава до 19 г. Тренира със звезди като Ламин Ямал, Пау Кубарси и Ектор Форт, преди да се завърне на стадион "Александър Шаламанов" и да заиграе за мъжкия състав на "Славия".

Георгиев с фланелката на "Барса"

В свои интервюта, Мартин разказва за спомените си от "Барса". Първоначално българинът живее в една стая с Ламин Ямал, който е по-малък от него на години и в началото на тяхното познанство е контузен. Мартин и испанецът, който сега е една от най-ярките световни звезди, се разбират добре, но след това пътищата им се разделят. Георгиев става съквартирант с Пау Кубарси за една година и пази чудесни спомени от времето с него. Сега надеждите на Мартин Георгиев са, че отново ще има възможност да играе в чужбина, а "България Днес" му пожелава успех още в първия мач за мъжкия национален отбор!