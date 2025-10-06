Шампионка по шах дари печалбата си на бедни съученици

Младата ни държавна шампионка по блиц шах Ирина Петкова се включи в новия сезон на „Стани богат" "Златната лига". Регламентът на предаването е специален - участници са ученици, а спечелените пари се даряват за кауза по избор. Ирина впечатли както със знанията си, така и със социалната си ангажираност. Тя реши да дари спечелената сума за осигуряване на достъп до гимназията на свои съученици в неравностойно положение, пише "Минаха години".

По време на играта младата шахматистка използва всичките си три жокера, но отпадна на изключително труден въпрос за 5000 лева, което за пореден път предизвика бурни полемики в социалните мрежи, че въпросите в българския вариант на световната игра са непосилно трудни, в сравнение с другите страни: „Прахообразен вариант на какво се използва при залепянето на счупена керамика с японската техника кинцуги?". Ирина отговори „опиум", а верният отговор беше "злато". Все пак тя успя да спечели 3000 лева, които без колебание дари за каузата си.

B студиото Ирина, която е ученичка в Математическата гимназия "Академик Кирил Попов", разказа за личните си успехи в шахмата държавното първенство и многобройните отборни титли. Освен шах, тя обича да чете и да слуша в интернет интервюта с известни и успешни хора, което й помага да развива аналитичното си мислене.

„Важно е да помагаме на тези, които имат нужда, и да показваме, че младото поколение в България може да се бори за по-добър свят", каза Ирина пред камерите на „Стани богат". С участието си Ирина Петкова демонстрира увереност, интелект и социална ангажираност, вдъхновявайки своите връстници и показвайки, че младите хора могат да съчетават лични успехи с грижа за общността.