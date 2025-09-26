Ще арестуват ли сина на боса на Flair, който фуча с 340 км/ч? (+Скандални подробности) https://hotarena.net/laifstail/shte-arestuvat-li-sina-na-bosa-na-flair-koyto-fucha-s-340-kmch-skandalni-podrobnosti HotArena.net

Алберто Кременов - синът на съсобственика на „Flair”, е бил шофьорът зад волана на Поршето, което летя с 337 км/ч из родните пътища. Това стана ясно след като снимка от наглото престъпление бе публикувана в затворена група в социалните мрежи. Самоличността на арогантния бабаит бе разкрита от бащата на 12-годишната Сияна, която загина в трагичната катастрофа Радомирци – Телиш.

„Водач на автомобила е Алберто Кременов, син на съсобственика на фирма “Flair” Aлдин Кременов. Този младеж е награден с грамота от президента Румен Радев? Или със снимка? Незнайно защо! На фона на всички пътни убийства подобно поведение е меко казано недопустимо. Не зная дали този човек си дава сметка какво може да се случи с него и невинните хора пътуващи по пътищата на страната, когато ги задминава с 340км/ч и се снима….

Искам да напомня на наградения младеж, че българските пътища не са състезателна писта. По тях се движат нормални хора. Семейства, майки с деца, възрастни хора“, възмути се опечаленият Николай Попов.

Какво ще се случи със самозабравилия се Алберто?

При скорости от порядъка на 340 км/ч законът предвижда десетки хиляди левове глоба и автоматично отнемане на книжката, но това далеч не е всичко. Според ЗДвП при документално доказано шофиране с 340 км/ч прокуратурата може да приеме, че това е „умишлено поставяне в опасност на живота на други лица“, което е престъпление, а не просто административно нарушение. Когато поведението се квалифицира като „особено тежко нарушение“ и е създало реална опасност за живота и здравето на хората, вече може да се носи наказателна отговорност - до 3 години затвор или пробация.

Пепи Флеъра, Алдин Анцуга и… Форбс

Доколкото законът ще бъде приложен върху галения син на пишман бизнесмена Алдин Кременов, имайки предвид финансовия му гръб и факта, че е „горд“ притежател на грамота от президента Румен Радев?

Тук е моментът да обърнем внимание и на другото наградено лице от снимката – втория съсобственик на хасковската фирма – Петър Делев. Баровецът от Димитровград, изтипосан на корицата на Forbs като „екологичен лидер“, е по-популярен сред народа като Пепи Флеъра, верен фен на платената любов. За разлика от селско-бабаитските регистрационни номера на фамилия Кременови с 4-5 единици, Делев е разпознаваем по улиците с чалгарския „PEPE88“.

Бърз преглед на профилите му в социалните мрежи го обрисува по-скоро като мутренска кифла, отколкото да оставя впечатление за уважаван и сериозен бизнесмен.

Не по-малко колоритен е таткото на провинения Алберто – Алдин, подигравателно известен като Алдин Анцуга. Пишман бизнесменът обича да повдига имидж и самочувствие с бабаитски снимки по джапанки в социалките, позирайки пред шукаритетния си бранд. Акцент винаги са скъпарските му Мерцедеси и Поршета с много единици в регистрационния номер, в опит за внушение, че баровецът е номер 1.

Същият този тузарски номер спомогна синът му да бъде разконспириран като тежък джигит на пътя.