Ще надмине мама: Преслава пее в дует със 7-годишната Пола (ВИДЕО)

Преслава направи дует с дъщеря си Паола.

Двете изпълниха заедно хита „Улицата", който е от най-популярните песни на звездата в последно време.

„Пее хубаво като мама", веднага я похвалиха свидетели на случващото се.

Малката Паола се качи на сцената и пригласяше на мама Преслава обясни: „Паола дойде лично да поздрави всички в Радомир! Беше много хубаво — благодарим ви за поканата! Никога няма да забравя как всички вие, които бяхте там. стоплихте с духа си дори най-студената дъждовна вечер".

Въпреки дъжда и студа над радомирския площад Паола с много ентусиазъм се изяви като истинска звезда и се впусна да пее пред радостната публика. Затова получи и много аплодисменти.

Тази година Паола навърши 7 години и получи приказен рожден ден с мистични животни, играчките лабубу и под надслов, че животът е парти. А вече се изявява и на сцена заедно с мама, писа "Телеграф".