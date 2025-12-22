Щерката на Анелия ще става певица! Ивон Динева е супер талант

Нова звезда е на път да потопи в блясък родната музикална сцена. Нейното име е добре познато, много обсъждано и всеизвестно още от най-ранна възраст.

И няма да ви изненадаме - става въпрос за Ивон Динева - наследницата на фолкдивата Анелия.

Талантът на девойката дълго време е мистерия за медиите. Едно видео, споделено преди дни обаче, взриви мрежата, доказвайки категорично, че кръвта вода не става.

На кадрите виждаме Ивон в изпълнение на песента „Crazy in love" на поп кралицата Бионсе. С неподправено майсторство и глас, шлифован като диамант, момичето пее хита от рождената й 2003 г. На пиано акомпанира вокалният й педагог, който не пропуска да сподели няколко думи за ученичката си: "Занимава се отскоро с пеене. Чисто нейна амбиция е и майка й я подкрепя. Дори Анелия се свърза с мен за уроци“, разказа пред „България Днес" учителят на щерката на Коко Динев Георги Янков. Въпреки краткото време заедно музикалният специалист е очарован от качествата на красавицата, пише „България Днес“.

„Виждам много потенциал в нея като изпълнител. Тя е човек със силно изразен характер и присъствие, което е много важно за един певец и изобщо човек на изкуството. Надявам се да успее да изгради кариера в България. Ивон е много изпълнителна и отговорна. Освен пеенето отсега следи и работи върху своята визия като певица. Грижи се за тялото си, поддържа отлична физическа форма. Дори успява да върти обръч, докато пее при мен на урок, което е изключително важен показател", разкри още за впечатленията си менторът.

Противно на очакванията на всички силата на момичето е по-скоро в попа, отколкото в чалгата. Затова самата тя най-вероятно ще се подвизава в тази насока.

И все пак не е лесно да си наследник на попфолк идол: „Изискванията на публиката винаги ще бъдат по-високи към изпълнител, който е дете на известен певец. Вярвам, че силата, която е вътре в нея, ще я изкачва напред и нагоре и изобщо няма да се сблъска със "сянката“ на Анелия", категоричен е в бъдещия успех на Ивон Динева педагогът й.