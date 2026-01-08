Последни
Щерката на Лияна изду грамадански бомби (СНИМКИ)

https://hotarena.net/laifstail/shterkata-na-liyana-izdu-gramadanski-bombi-snimki HotArena.net
Каролина Церовска
2527
Грамадански силиконови бомби изду 24-годишната дъщеря на фолк певицата Лияна. Дениз Йозджан се запаси с общо 2000 кубика в гърдите и с гордост показва пищната си пазва по света, пише Intrigi.bg.

Припомняме, че красавицата учи в Моден мениджмънт в Дубай, но не се задържа дълго време там, а предпочита през свободното си време да обикаля света. Нова година Дениз посрещна в Тайланд, където не пропусна да покаже как изглеждат новите й придобивки в изрязан бански.

Щерката на Лияна първоначално искаше да учи в Лондон, но сметна, че градът е твърде опасен и се преориентира към Емиратите.

„Страх ме е от мигрантите в Лондон, а те са навсякъде – там е трудно да срещнеш англичанин. Затова реших да уча в ОАЕ“, разказа Дениз, която е твърдо решена да не се задоволява само с едно висше образование.

След като завърши журналистическото си образование в Софийския университет, тя веднага записа модната специалност и нищо чудно след това да избере още една квалификация.

Очевидно освен красивата си външност, Дениз е наследила и амбициозния характер на майка си.

 

Коментирай

