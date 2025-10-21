СКАНДАЛ: Нагласен вот на "Мис Пазарджик"

Нова драма се разрази на изборите в Пазарджик. Този път те не са за общински съветници, а за местна красавица. Титлата на победителката в категорията "Момиче на публиката" бе отнета, след като бе засечено, че вотът за нея нараства неествествено бързо и идва от много странни места.

"Отнехме титлата "Момиче на публиката" от Емили Манушова от Велинград в регионалната селекция в Пазарджик за конкурса "Мис България". Това потвърди за "България Днес" организаторката на регионалния кръг на "Мис България" в Пазарджик Джулиана Бутракова (На снимката горе).

Горещата брюнетка свири мачове в родния си Пазарджик, но нашумя особено със зрелищното си участие в "Сървайвър", където нарече друг риалити герой - вратаря Ивайло, "мухльо и мишка" и ритна пясък в очите му, след което двамата стигнаха почти до бой.

Джулиана има по думите й и още една квалификация - специалист по дигитален маркетинг. Именно тези й познания й помогнали да надуши, че има нещо гнило в онлайн гласуването за "Лице на публиката" в пазарджишката селекция на "Мис България".

"Качихме снимките на участничките за селекцията "Момиче на публиката" в нашата онлайн страница и скоро забелязахме нещо необичайно. Едно от момичетата - Емили Манушова от Велинград, получи първо 600 харесвания, после много бързо те станаха 1600, после се качиха на 1800... Видяхме, че повечето са от Пакистан и Дубай, със странни имена. Аз знам как се трупат изкуствени харесвания, това на практика са бот профили, които се генерират съответно чрез купуване на харесвания в случая. Ние имаме и скрийншотове на хората, които реално са харесали снимката на Емили. Не обвиняваме по никакъв начин това момиче, защото не знаем дали тя сама си е купила гласовете, дали нейни приятели и близки, или пък кръгове зад нея и едва ли ще го научим. Но това е прецедент в историята на нашия конкурс", подчерта за вестника Бутракова.

Футболната реферка и носителка на титлата "Мис България Глоуб" допуска, че има и трета възможност - някой да е целял да хвърли петно върху репутацията на авторитетния конкурс.

"Но, така или иначе, ние дисквалифицирахме Емили Манушова и избрахме за "Лице на публиката" Стефания Кънчева, момичето, класирано веднага след Емили според реалния зрителски вот", обобщи Бутракова.