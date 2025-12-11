СКАНДАЛ в ефира! Габи скочи на Калоян: Кажи какво си правил на сватбата!

Последни
Финалистите в „Ергенът: Любов в рая“ Габи Бланко и Калоян се изпокараха в ефира на „Преди обед“, видя първи Intrigi.bg. Въпреки че двамата си тръгнаха влюбени от предаването като двойка, в момента те не само са разделени, но и трудно успяват да бъдат в едно помещение заедно.

Макар че Калоян се опита да запази типичното си спокойствие в студиото, Габи за пореден път си показа рогата и успя да го изкара извън релси. Силиконката беше враждебно настроена и изкара кирливите му ризи в ефира на бТВ.

Още в началото при излъчването на кадри от „Ергенът: Любов в рая“ Бланко го захапа: „Ти тогава не беше ли супер пиян?!“. Калоян започна да се оправдава, като заяви, че в момента няма нужда от подобни обидни квалификации.

Габи обаче продължи: „Лъжеше през цялото време в предаването. Уж не обичаш интриги, а направи такава между Краси и Киара. За малко даже да ги разделиш!“, разкри брюнетката.

И хвърли още по-голяма бомба, като разказа как на сватбата на брат си Калоян е срещнал друго момиче.

Припомняме, че седмица преди края на предаването се наложи финансистът да напусне вилата на любовта за няколко дни заради сватбата на брат си. Именно там той се е запознал с девойка, която му направила силно впечатление. „Когато се върна, аз те усетих и ти казах: Калояне, имаш друга, държиш се по-различно с мен“. Ти обаче не си призна като мъж, а дори се изправи на банкета със заявка, че си влюбен в мен“, шокира зрителите Габриела.

Самият той потвърди, че още след прибирането си в България, се е обадил на въпросното момиче и двамата са започнали отношения, но в последствие са се разделили.

Тук е моментът да уточним, че не става въпрос за участничката в третия сезон на „Ергенът“ Маги Томова, с която към момента са заедно, макар ергенът да отказа коментар по темата в студиото.

Така или иначе, както Габи, така и Калоян са категорични, че няма никакъв шанс двамата отново да са двойка.

 

