Скандалът с Мария продължава! Кой назначи бившата на Теодор в Народното събрание със средно образование?

Скандалът между фолк звездата Мария и бившата жена на съпруга ѝ Теодор Петков – Мара – продължава да се разгаря и вече излиза извън контрол. Певицата е обект на постоянни заплахи, а напрежението между двете страни расте с всеки изминал ден.

По думите на близки до двойката, Мара не крие, че е решена „да натрие носа“ на Теодор и Мария, хвалейки се с новото си гадже и с влиянието на своя баща. Именно около него изплуват най-тревожните подробности.

Въпреки че Мара е едва със средно образование и без каквито и да било професионални квалификации, тя е била назначена в Народното събрание – пост, зад който стои именно баща ѝ. Същият е осъждан за злоупотреби с ДДС в особено големи размери и, по думите на източници, прави всичко възможно да „набутва“ дъщеря си навсякъде.

Мария е споделила пред свои приятелки, че при единствената среща с този мъж той се държал крайно арогантно и дори отправил заплахи за физическа саморазправа към нея и към Теодор, който не присъствал на разговора. Подобна била и реакцията на майката на Мара, която системно тормозела нея и цялото ѝ семейство.

Засега Мария запазва официално мълчание, но е категорична, че скоро ще разкрие публично цялата история – паралелно с действията си пред органите на реда. Единственото, което признава пред най-близките си, е, че се чувства реално застрашена от това отмъщение, продиктувано изцяло от лични мотиви.

Само ден по-рано стана ясно, че гаджето на Мара – Александър Рашев – е завел жалба срещу Мария, оценена на колосалните 10 милиона лева. Тя е получила и съобщение със заплаха за отвличане.

4 Коментара

msbrico

преди 1 час

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

Грозотио надежда дойчева. Малко ти се еба майката у сатанинското интернет пространство.

Коментирай

Педофил

преди 1 час

Коментирай

Педофил

преди 1 час

Коментирай

Коментирай

