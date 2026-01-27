След 10 години драми: Рая Пеева и Явор Бахаров се сгодиха

След десетилетие на бурни емоции, раздели, събирания и изпитания, Рая Пеева и Явор Бахаров изглежда са казали заветното „да“ – поне с пръстен. Актрисата отпразнува годишнината от връзката им с романтичен пост в Инстаграм, който взриви мрежата и разпали слуховете за дългоочакван годеж, пише Intrigi.bg.

„Честита годишнина, любов моя. Все още избирам нас… и винаги ще е така. Най-доброто предстои. Обичам те!“, написа Рая, а под кадъра блесна елегантен пръстен на безименния ѝ пръст – онзи, който традиционно говори повече от хиляда думи.

Явор също не остана длъжен на жеста. Той публикува снимка на любимата си, скрита зад букет лалета, и краткото, но силно послание: „Обична моя“. Без излишни обяснения, но с ясно послание – между тях отново има любов, стабилност и бъдеще.

Най-силният знак обаче остава бижуто – класически годежен пръстен със солитер, камък в обков върху златна халка. Точно с такъв пръстен най-често се прави предложение за брак. До него Рая носи и втори, по-непретенциозен сребърен пръстен, но всички погледи са приковани към безименния.

През годините двамата неведнъж са се шегували със сватбата, дори са се появявали на снимки с халки, които по-късно обясняваха като закачка. Този път обаче тонът е различен – по-зрял, по-сериозен и далеч по-истински. Явор е на 41, Рая – на 37, а след десет години заедно идеята за брак изглежда напълно логична следваща крачка.

Пътят им дотук не беше лек. Скандали, проблеми с алкохол и наркотици, конфликти със закона, периоди без работа и тежест, която Рая често носеше сама. Миналата пролет дори се заговори, че всичко между тях е приключило окончателно.

Само че есента донесе обрат. Явор се върна на сцената, подреди живота си, получи подкрепа от брат си Захари Бахаров и постепенно отново застана на крака. С това дойде и възраждането на връзката му с Рая.

Днес, десет години след първата искра, изглежда, че двамата не просто са отново заедно, а са готови да узаконят любовта си. И ако пръстенът не лъже – сватбените камбани вече не са само слух.