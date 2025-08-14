Снахата на Илияна Йотова пръска луди пари за ТУНИНГ! (Ботокс, джуки и скули)

Снахата на Илияна Йотова - Кристиана, пръска луди пари за тунинг. В социалните мрежи на една от най-известните гримьорки у нас, чиято услуга „професионален грим" струва „скромните" 150 лв., лъснаха снимки на Кристиана Йотова. На фотографиите тя позира гордо с безупречен макиаж, а гримьорката й благодари с надпис: „Красива Криси, благодаря ти".

На снимките е отбелязан и личният фризьор на Криси, който й е направил боядисване, измиване и сешоар, за които младата майка е извадила между 250 и 350 лв. Въпросният коафьор е истинска звезда в бранша и се радва на постоянна клиентела от музикалния и шоубизнес елит - Maрия Бакалова, Глория, Енджи Касабие, Азис, Луна и още куп родни знаменитости.

Кристиана Йотова винаги е била суетна и безкомпромисна относно визията си. Както се шушука, тя често прибягва до услугите на естетичната медицина. Хиалурон в устните, ботокс по челото, повдигнати скули и цял арсенал от „козметични подобрения" са част от грижата и за перфектен външен вид, пише „Ретро“.

Припомняме, че Криси възвърна фигурата си буквално седмици след раждането на първородния си син Максим - внук на вицепрезидента Илияна Йотова, чрез строг хранителен режим и персонален тренировъчен план. Суетната Криси сложи на диета и единствения син на Йотова - Марин. Двамата вече втора година се радват на призванието да са родители. Марин е главата на семейството, като съчетава ролята си на баща с управленска позиция във финансовия сектор.