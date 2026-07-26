Спипаха бившия мъж на Деси Зидарова да шофира пиян и надрусан

Веселин Янев, известен с прякора си Весо Парцала, е задържан заради шофиране под въздействието на алкохол и наркотици, научи „Уикенд” от свои източници. Наши читатели ни изпратиха снимки на Парцала, на които той е с белезници. На кадрите Весо се намира в спешното на Военномедицинска академия, където е закаран за кръвни тестове след проверка с дрегер.

Към момента няма официално съобщение от компетентните институции относно причините за задържането, както и дали срещу Янев е повдигнато обвинение. ВМА в София разполага със специализирана химико-токсикологична лаборатория, която извършва изследвания за алкохол и наркотични вещества в кръв и урина. Тя е сред определените специализирани звена, които извършват лабораторен анализ на проби, взети след проверки на водачи на моторни превозни средства. При положителен резултат от дрегер или полеви тест на пътя, водачът може да бъде насочен за медицинско изследване, при което се вземат биологични проби. Именно лабораторният анализ на тези проби служи за потвърждаване или отхвърляне на първоначалния резултат от техническото средство.

Името на Весо Парцала нашумя по-сериозно из медиите преди години, когато бившата моделка и актриса Деси Зидарова беше жестоко пребита с бухалки. Зидарова бе половинка на Янев, като от връзката им двамата имат две деца – Виктор и Ванеса. След трагичната случка се появиха десетки версии за нейната първопричина. Една от тях свързваше извънбрачната връзка на Зидарова със сина на алкохолния бос Миньо Стайков - Стайко.

Припомняме, че в началото на полицейското разследване Веселин Янев беше сред заподозрените в нападението над Деси. В някои медии тогава се тръбеше, че Парцала искал да отмъсти на бившата си съпруга за това, че го зарязала с две деца. Следствието обаче така и не потвърди тази версия, нито успя да стигне до истинския поръчител. Говори се, че след като истерията около побоя на Зидарова заглъхна из медиите, алкохолният бос Миньо Стайков привикал Парцала и поискал от него „обезщетение” за това, че фамилията му била забъркана публично в скандалната афера. За компенсация той наложил на Янев „глоба”, според която на бившия автокрадец му се наложило да се раздели с 5 суперскъпи коли, 50 000 евро в брой, както и с дяловете си в три от най-оборотните столични заведения.

Така преди години Весо загубил участието си в дискотека „Ескейп” в центъра на София, както и дяловете си в 2 от най-оборотните софийски кафенета – „Музеума” до Президентството и „Шоколад” на ул. „Раковски”.

В момента аверът на Маргините върти скъпарския ресторант „Кобе” в Студентски град, но не знаем дали там се е почерпил и след това се е метнал на автомобила си.