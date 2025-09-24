Сурогатна майка или замразени яйцеклетки създават потомството на Камелия?

На 54 години Камелия прегърна второто си бебе! Новината сподели самата тя под кадър с малкия Баян и новородена момиченце, радвайки всички с щастливата новина.

„Певицата е не само красива, но и изключително смела жена, стиска й, браво!“, поздравиха я приятели и фенове.

Заедно с мъжа на живота си - Цветин, двамата сбъднаха мечтата си да станат родители на поне две деца. Малката Касия се появила на бял свят малко преди Деня на независимостта - 22 септември.

„30 години чакане! Вече сме четирима“, сподели щастливата майка, но без да уточнява как се пръкнало детенцето, тъй като никой не е забелязал Камелия да е била бременна и при двата случая. Вариантите, за които близките на Камелия разказват, са два - сурогатно майчинство или ин витро процедура. Самата певица споделя, че през годините е имала три аборта, като последният е бил с близнаци. Факт, който едва не я сринал психически.

„Искам да имам деца и направих всичко възможно. Пътят, който извървях, не беше лесен. Много неща съм спестила дори на родителите ми. Ако трябва да имам деца, ще имам. Трудно се преживява загуба на дете. Надеждите ти рухват, обвиняваш се, озлобяваш се“, разказвала е певицата. Самата тя навреме е замразила свои ембриони и това може би е начинът, по който се е сдобила с дечицата. Приятелите й в нета смятат, че ако не е било така, отдавна е щяла да осинови деца.

Другият вариант е сурогатно майчинство, като Камелия се е обърнала към жена в чужбина, където този тип бременност е разрешена.

Певицата е активен поддръжник на каузата за легализиране на сурогатното майчинство в България и често говори открито за възможностите, които този метод дава на семейства, мечтаещи за дете.

Интересното е, че по-голямата част от българите са „за“ легализация на този метод на забременяване, особено когато причината е медицинска неспособност жената да износи дете.

Какъвто и да е методът, по който се е сдобила с дете Камелия и мъжът й Цветин, нека момченцето Баян и момичето Касия да им носят много щастие и благословени моменти.