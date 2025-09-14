СВОДНИК ли е лихварят Красимир от „Ергенът“?

Красимир от „Ергенът: Любов в рая“ едно от най-обсъжданите имена в шоуто. Според източници от ъндърграунд средите, Красимир не се прехранва единствено от дейността си с автокъщи и лихварство, както сам твърди. Според източници на „Уикенд“ от авто средите, мачото печели от разпространение на вейпове и балони с райски газ, особено популярни сред младите в нощните клубове. Припомняме, че подобен тип търговия е категорично забранена от закона. По този начин Красимир си докарвал сериозни суми, достигащи до около 30 000 лева месечно.

Макар това да не е официално потвърдено, мнозина се питат как риалити героят успява да живее в лукс, да кара скъпи коли, да е с дизайнерски дрехи, да пътува из екзотични дестинации и да посещава луксозни заведения. У нас автокъщи под път и над път, голяма чат от тях едва изкарват месеца с минимални печалби. Красимир дори не рекламира своята автокъща, което също е доста съмнително.

Най-фрапиращи обаче са твърденията, че Красимир е замесен и в далеч по-сенчест бизнес – такъв, свързан с посредничество между заможни мъже и продажни млади жени, известни като ескорт. Именно чрез тези контакти, твърдят осведомени, той се е запознал с Габриела Бланко и Емили, които не скри, че познава от реалния живот. Източниците на „Уикенд” твърдят, че Красимир не само организира срещите, но и прибира сериозни комисионни от сделките. Дали всичко това са просто градски легенди, или зад фасадата на чаровен ерген се крие лъжец от сенчестия бизнес? Времето ще покаже.

Дейността на Красимир се разгръща предимно в нощни клубове и частни партита, където продуктите му са предпочитани заради „високото качество“ и дискретността, с която се доставят, твърдят запознати.

Според нашата информация, вече има интерес към него от страна на компетентните органи, които внимателно следят контактите и движението му. Публично Красимир продължава да изглежда като успешна „батка“, която е изградила всичко сама, но все повече хора се съмняват в историите му за легален бизнес.