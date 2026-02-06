Тафкова се навлече от глава до пети с еко кожи (Одрала кожата и на бившия)

Популярната Мис България Венцислава Тафкова, която е трън в очите на еколозите заради афинитета си към естествените кожи, заряза норките и се облече от глава до пети в еко косъм. Пловдивската фурия се щракна с дълго палто от изкуствена кожа, еко кецки, еко чанта, че даже и шапката й бе от еко кожа, пише Paparak.bg.

Любопитна подробност е, че снимките са правени в едно от най-елитните музикални студиа у нас – инкубатор на поп фолк хитове. Става въпрос за студиото на Деян Асенов, при когото записват Азис, Гален, Анелия и други родни звезди. По всичко личи, че Тафкова гласи нов скъпоплатен проект след дългата си пауза от повече от година.

И макар миската да разкри, че наскоро се е разделила с гаджето, явно връзката е била доста… „продуктивна“. „Одрала му е кожата“, съскат под сурдинка нейни колежки с намек, че високобюджетният проект е платен именно от бившия й.

Последният хит на Венцислава излезе в края на 2024 г. със заглавие „Совалката“, след което имаше дълга творческа пауза, често срещана във фолк средите. Не една и две певици прекъсваха кариерата си заради сериозните си връзки. Такъв бе случаят с Цвети Янева, Вероника, Таня Боева, Мария и много други. Малко след като обяви, че е загърбила отношенията с гаджето, Тафкова запретна ръкави за нов проект, и то в топ музикално студио.

Тези дни тя се похвали и с огромен букет червени рози от тайнствен обожател – дали пък няма нов мъж на хоризонта, който е поел разноските по новата песен?

Как е спонсорирано парчето – със свежи авоари или бивши такива, можем само да гадаем. Със сигурност за записа на подобен проект нечия кожа е била одрана...