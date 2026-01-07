Търси се осеменител: Плеймейтката Жанета Осипова иска поне две деца

"Готова съм за майка! През новата 2026 г. мечтая да срещна истинската голяма любов и да създам щастливо семейство."

Това сподели пред "България Днес" Мис Плеймейт Жанета Осипова. Секси блондинката посреща новата година с мечта за домашен уют, най-подходящия мъж и сладки наследници, които да внесат необходимата хармония в живота й.

Жанета мечтае за сплотено семейство, син и дъщеря

"В професионален план нещата ми се развиват по възможно най-добрия начин, а в личен вече настъпи времето за семейство. Досега не съм срещнала партньор, с когото да създам семейство. Визията не е определяща - всичките ми приятели досега са съвсем различни един от друг. Държа човекът до мен да бъде умен, добър и отговорен - трите най-важни неща, на които държа. А аз мога да дам много уют и грижа", разкрива душата си чаровната моделка.

Жанета иска да има поне две деца и задължително те да бъдат момче и момиче. "Ако и второто е от същия пол, ще се работи, докато няма и от другия", смее се Осипова.

Животът на красавицата е низ от трудни и щастливи моменти.

"Моето детство бе изключително трудно. Минала съм през много изпитания. Живяла съм бедно и нещастно. Деля живота си на две. Честно казано, сега - през втората половина, смея да твърдя, че водя живота, за който съм мечтала. Имам всичко, което някога съм искала. Заобиколих се с невероятни хора, истински приятели, имам работа, която обожавам", разкрива пред вестника риалити героинята от "Фермата".

И допълва: "Имала съм изключително трудни моменти в живота си. Един от най-трудните бе преди няколко години, когато изпаднах в депресия. Това е най-страшната болест. Идва, връхлита те и след това е много трудно да се отърсиш от нея. В такива моменти разбираш кой наистина е до теб и те обича. Щастлива и благодарна съм, че имам истински приятели, които бяха до мен неотлъчно и ми помогнаха да го преодолея".

Днес Жанета гледа с очи към семейния уют и откриването на най-подходящия мъж, с когото заедно да го създадат. Ние й желаем успех!