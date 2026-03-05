Тежка семейна драма тегне над Марин от „Ергенът“

27-годишният атлетичен и харизматичен „ерген“ Марин Станев сподели тежка лична драма. В ефира на любовното риалити той разкри пред брюнетката Цветелина Ненова, че преди няколко години е починал брат му.

„Загубих брат си. Беше сравнително нещастен случай. Последните години се замислям все повече и повече, че не съм имал възможност да прекарам достатъчно време с него, в по-съзнателните си години. Беше точно 10 години по-голям от мен. Накара ме да оценявам изключително много хората около мен. Докато ги имам. Защото никога не знаеш какво може да стане“, сподели той.

Марин не навлезе в детайли около смъртта на батко си, но остави ясното послание, че това преживяване е оставило траен отпечатък върху личността му. Загубата му дала нов поглед към живота, любовта и отношенията - научил се е да цени малките моменти, да слуша повече и да не приема нищо за даденост.

Марин Станев е роден във Варна, в докторско семейство и е завършил Медицинския университет в града. От няколко години той живее в София, но вместо да поеме семейната традиция и да работи като лекар, новият „ерген“ поема в друга посока. Днес той е специалист по клинични проучвания в голяма компания.

„От години се интересувам силно от концепцията за здраве - било то физическо, психическо или душевно. Вярвам, че всички имаме потребност да проявяваме по-сериозен интерес към това. Извън работата аз съм един средностатистически мъж, който които не се взема на-сериозно. Обичам моментите с приятели, в които се смеем до припадък“, разказва той за себе си. В свободното си време предпочита да бъде сред природата - харесва дългите разходки в гората, изкачването на върхове.

Марин казва, че не търси игрички и повърхностни връзки. По думите му любовта е доверие, близост и готовност да се разкриеш напълно. Той влиза в предаването с надеждата да намери жена, която е несъвършена, но „се стреми да бъде по-добра всеки ден“, каза Марин на Михаела по време на една от срещите им. Двамата са абсолютните фаворити във формата и се очертава това да се запази.

Междувременно отношенията на Марин и Михаела във формата се развиват все по вече и ако имаше зрители, на които не им беше ясно, че два мата са двойка извън шоуто, то вече едва ли има такива.

Той дори целуна избраницата си и само с нея показа някаква интимност, пише „Ретро“.