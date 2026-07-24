ТАЙНА СВАТБА: Миро Дзвера набързо се ожени за 15 г. по-младата Нена (ФОТО)

Близо 40-годишният Мирослав Соколов, по-известен като Миро Дзвера, отново мина под венчилото – този път с младата инфлуенсърка Нена Върбанова. Двамата са заедно едва от няколко месеца, но явно са решили да прескочат досадното опознаване и направо да се врекат във вечна вярност.

Проверка на Intrigi.bg установи, че 25-годишната Нена вече се представя в социалните мрежи като Соколова. Пуснала е и кадър със сватбения букет, който на практика потвърждава новината за брака.

Новата госпожа Соколова нашумя през 2019 г. като най-красивата абитуриентка на България. Сравнението между снимките ѝ оттогава и сегашната ѝ визия обаче показва, че през изминалите години не е оставила всичко само в ръцете на природата. Нена е преминала през видима промяна и днес трудно може да бъде разпозната като момичето от абитуриентския конкурс.

Тя има и 3-годишна дъщеря от предишната си връзка с шеф Боян Серафимов. След раздялата им Върбанова не остана дълго сама и бързо се залепи за милионерския наследник Стайко Стайков.

След като преди няколко месеца той я разкара, Нена бързо се преориентира. Преди Нена пък до Соколов бе Олга Модева, която според запознати е била една от най-добрите приятелки на сегашната булка. Твърди се, че Върбанова успяла да отмъкне Миро под носа ѝ, след което някогашното приятелство между двете приключило с гръм и трясък.

„Нена и Олга бяха първи приятелки, но след появата на Миро вече не могат да се гледат. Той хлътна по Нена и заряза Олга, която се почувства жестоко предадена“, разказват хора от обкръжението им пред изданието.

В последната година през любовния живот на Дзвера преминаха няколко популярни красавици, сред които Светлана Гущерова, Моника Валериева и Олга Модева. Общото между тях е не само сходната визия, но и любовта към разкрасителните процедури и демонстративния начин на живот. Само Нена обаче успя да стигне до халката – при това с впечатляваща скорост.

В социалните мрежи вече се питат дали скоростният брак ще издържи по-дълго от медения месец.